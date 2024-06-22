Классификация социального страхования по виду страховых рисков

Социальное страхование по виду страховых рисков предполагает следующие категории:
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Страхование жизни — это инструмент, который помогает страхователю решать финансовые и социальные задачи. Он дополняет и расширяет государственную систему социального страхования. Страхование жизни может быть рисковым или накопительным.
Пенсионное страхование — это разновидность долгосрочного страхования жизни. Страхователь платит пенсионный взнос в пользу выгодоприобретателя. Цель пенсионного страхования — улучшить возможности государственного обязательного пенсионного страхования. Это касается как размера пенсии, так и условий её получения.
Медицинское страхование — это предоставление определённого объёма медицинских услуг в соответствии с условиями договора со страховой медицинской организацией. Страхование действует, когда застрахованное лицо нарушает своё здоровье.
Страхование от критических заболеваний — это часто дополнение к долгосрочному страхованию жизни. Оно предполагает заключение отдельного договора, который обеспечивает единовременные выплаты в случае наступления одной из серьёзных болезней или применения дорогостоящего лечения.
Страхование от несчастных случаев — это гарантия выплаты компенсации расходов застрахованного лица в результате вреда его здоровью и жизни из-за внешнего воздействия (травма, отравление).
Страхование от финансовых рисков, связанных с потерей работы, — это компенсация потери доходов, вызванной недобровольной потерей застрахованным лицом постоянной работы или рабочего места.