Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принципы обязательного социального страхования
Повышает плотность и здоровье волос: почему стоит попробовать масло розмарина
Рецепт смузи на завтрак "Розовый восход солнца"
Учёные обнаружили опасность технологий изменения климата
Как быстро вернуть чистоту грязному автомобильному сиденью
Как правильно окучивать картошку?
ЕС сохраняет торговлю с Россией в сфере ядерной энергетики
Эксперты назвали способы избавиться от кошачьего запаха
Родион Газманов поздравил Сергея Собянина с днём рождения

Классификация социального страхования по виду страховых рисков

1:44
Страхование

Социальное страхование по виду страховых рисков предполагает следующие категории:

Классификация социального страхования по виду страховых рисков
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова
  1. Страхование жизни — это инструмент, который помогает страхователю решать финансовые и социальные задачи. Он дополняет и расширяет государственную систему социального страхования. Страхование жизни может быть рисковым или накопительным.
  2. Пенсионное страхование — это разновидность долгосрочного страхования жизни. Страхователь платит пенсионный взнос в пользу выгодоприобретателя. Цель пенсионного страхования — улучшить возможности государственного обязательного пенсионного страхования. Это касается как размера пенсии, так и условий её получения.
  3. Медицинское страхование — это предоставление определённого объёма медицинских услуг в соответствии с условиями договора со страховой медицинской организацией. Страхование действует, когда застрахованное лицо нарушает своё здоровье.
  4. Страхование от критических заболеваний — это часто дополнение к долгосрочному страхованию жизни. Оно предполагает заключение отдельного договора, который обеспечивает единовременные выплаты в случае наступления одной из серьёзных болезней или применения дорогостоящего лечения.
  5. Страхование от несчастных случаев — это гарантия выплаты компенсации расходов застрахованного лица в результате вреда его здоровью и жизни из-за внешнего воздействия (травма, отравление).
  6. Страхование от финансовых рисков, связанных с потерей работы, — это компенсация потери доходов, вызванной недобровольной потерей застрахованным лицом постоянной работы или рабочего места.
Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"
Последние материалы
Родион Газманов поздравил Сергея Собянина с днём рождения
Звезда "Гарри Поттера" Мэттью Льюис стал сниматься в кино из-за нехватки концентрации
Понятие обязательного социального страхования
Эндокринолог Тараско раскрыла, возможно ли опьянеть от кваса
Классификация социального страхования по виду страховых рисков
Financial Times сообщил о попытках поссорить Вучича и Путина
Завтраки, способствующие снижению веса за несколько недель
Теперь животных в поездах из переносок выпускать нельзя
Аналитики установили, что Китаю достаточно блокировать Тайвань для овладения им
Учёные обнаружили источник микропластика в популярных чистящих губках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников