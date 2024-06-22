Классификация социального страхования по юридическому статусу

3:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Классификация социального страхования по юридическому статусу предполагает следующие виды:

Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Государственное социальное страхование.

Государство выступает в роли страхователя и обязательно страхует жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, которые служат в армии или на государственной службе. Например, это касается военнослужащих, пожарных, таможенников и судей.

Государство также несёт солидарную ответственность по обязательствам государственных страховых компаний, внебюджетных фондов и государственных корпораций. Например, это относится к обязательному социальному, медицинскому и пенсионному страхованию, а также к страхованию (гарантированию) прав застрахованных лиц по сохранности пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям.

Кроме того, государство как страховщик возмещает ущерб в результате потери человеком работы, например, при страховании на случай безработицы.

Государственное социальное страхование всегда является обязательным. Условия и порядок этого страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. Государство устанавливает обязательное страхование, когда защита объектов связана с имущественными интересами не только отдельных страхователей, но и общества в целом.

Страхователь обязан вносить страховые взносы: либо за свой счёт, либо за счёт лица, в пользу которого производится страхование (только для пассажиров), либо за счёт средств соответствующего бюджета. То есть инициатором обязательного страхования является государство.

2. Корпоративное социальное страхование.

В этом виде страхования могут участвовать работники предприятия, если руководство приняло решение об участии в программе корпоративного страхования. Такие программы дают множество преимуществ как для руководства (налоговая оптимизация расходов, использование в качестве инструмента кадровой политики и др.), так и для работников предприятия.

Финансирование программы осуществляется полностью за счёт средств предприятия.

3. Личное (индивидуальное) социальное страхование.

Граждане могут защитить себя и свою семью от убытков, которые могут возникнуть в результате наступления массовых рисков. Это могут быть профессиональные риски, проблемы со здоровьем, активные виды спорта и увлечений.

Гражданин выступает в роли страхователя и за свой счёт осуществляет платежи в страховую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Создание страхового резерва зависит от целей страхователя: на случай наступления неблагоприятного события (травма, болезнь, смерть и потеря кормильца) или благоприятных событий (рождение ребёнка, поступление ребёнка в вуз, покупка недвижимости или наступление пенсионного возраста).

4. Смешанное социальное страхование.

В этой программе могут участвовать несколько страхователей (минимум два) в отношении конкретного индивида. Страхователями могут быть государство, предприятия и сами граждане.

Граждане также могут принять участие в программе, но только добровольно. Они должны ежемесячно оплачивать страховые взносы, которые перераспределяются между людьми, испытывающими финансовые затруднения. Решение о распределении денежных средств принимается профсоюзом (при его наличии на предприятии) или на собрании коллектива предприятия.