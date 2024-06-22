Обязательное и добровольное социальное страхование

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для того чтобы лучше понимать, как работает система социального страхования, необходимо разобраться в её классификации. Это поможет нам понять особенности отношений, которые возникают в процессе организации, финансирования и реализации страховой защиты в форме страхования.

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Сейчас социальное страхование можно разделить на несколько видов по разным критериям.

Например, в зависимости от того, как люди становятся участниками страховых отношений (по форме страхования):

Обязательное социальное страхование — это часть государственной системы социальной защиты, которая страхует работающих граждан от возможного изменения их материального и социального положения. Это происходит независимо от того, по какой причине это произошло.

Кроме обязательного страхования, существует также добровольное. Оно работает благодаря деятельности негосударственных коммерческих организаций, например, страховых компаний. Они предоставляют дополнительные услуги и гарантии застрахованным лицам.

Среди самых распространённых видов добровольного страхования можно выделить:

* страхование от несчастных случаев и болезней;

* пенсионное страхование;

* медицинское страхование;

* страхование жизни.

Особенностью добровольного социального страхования является то, что отношения между страховщиком и застрахованным лицом строятся на основе договора. Также в этом процессе важную роль играет социальное партнёрство между работодателями и работниками. От уровня доходов страховщика зависит размер социальных выплат.