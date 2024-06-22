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Функции социального страхования

Страхование

Социальному страхованию присущи следующие функции:

Функции социального страхования
Фото: образование42.рф by Министерство образования Кузбасса

1. Защитная функция — обеспечение страховой защиты физических лиц от последствий неблагоприятных событий. Она проявляется в содействии выравниванию жизненного уровня различных социальных групп населения, которые по определённым причинам не могут принять участие в трудовом процессе.

2. Аккумулирующая функция — формирование страхового (резервного) фонда за счёт добровольных и обязательных взносов заинтересованных в страховании лиц.

3. Предупредительная функция — финансирование мероприятий, направленных на восстановление и сохранение трудоспособности занятого населения. Также проводятся оздоровительные мероприятия и переподготовка за счёт использования части средств формируемого страхового фонда.

4. Распределительная функция — использование страхового (резервного) фонда путём выплаты компенсаций за ущерб, нанесённый гражданам, с целью повышения уровня их социальной защиты.

5. Сберегательная функция — накопление по долгосрочным договорам страхования (например, страхование жизни или пенсионное страхование) определённых страховых сумм, связанных с потребностями в страховой защите, и/или долгосрочного семейного достатка.

6. Инвестиционная функция — размещение временно свободных средств страховых (резервных) фондов в финансовые инструменты с целью обеспечения выполнения принятых обязательств, в том числе долгосрочных (например, по выплате пенсий).

7. Контрольная функция — обеспечение соответствия сформированных страховых резервов принятым обязательствам в кратко- и долгосрочной перспективе. Эта функция также включает в себя комплекс мероприятий по распределению ответственности за выполнение принятых и принимаемых обязательств между всеми участниками страховых отношений.

Таким образом, роль социального страхования в экономике и политике государства заключается в финансовой поддержке населения. Это является залогом стабильного развития страны.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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