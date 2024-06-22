Сущность социального страхования

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Социальное страхование — это система мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан. Она реализуется через выплату пособий и компенсаций при наступлении определённых жизненных ситуаций, таких как болезнь, инвалидность, старость, безработица и другие.

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Социальное страхование включает в себя следующие виды:

Пенсионное — выплата пенсий по возрасту, инвалидности или потере кормильца.

Медицинское — предоставление медицинской помощи и лекарств за счёт страховых взносов. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — возмещение вреда, причинённого здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей. На случай временной нетрудоспособности — оплата больничных листов.

В связи с материнством — выплаты беременным женщинам, а также единовременные пособия при рождении ребёнка и по уходу за ним.

В России социальное страхование регулируется Федеральным законом "Об основах обязательного социального страхования". В соответствии с ним государство гарантирует гражданам право на получение выплат и услуг при наступлении страховых случаев.

Средства для осуществления социального страхования формируются из страховых взносов работодателей и работников, ассигнований из государственного бюджета и других источников.