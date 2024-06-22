Сущность социального страхования

Социальное страхование — это система мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан. Она реализуется через выплату пособий и компенсаций при наступлении определённых жизненных ситуаций, таких как болезнь, инвалидность, старость, безработица и другие.
Социальное страхование включает в себя следующие виды:
В связи с материнством — выплаты беременным женщинам, а также единовременные пособия при рождении ребёнка и по уходу за ним.
В России социальное страхование регулируется Федеральным законом "Об основах обязательного социального страхования". В соответствии с ним государство гарантирует гражданам право на получение выплат и услуг при наступлении страховых случаев.
Средства для осуществления социального страхования формируются из страховых взносов работодателей и работников, ассигнований из государственного бюджета и других источников.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.