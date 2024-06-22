Понятие и признаки социального страхования

Социальное страхование – это система правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение и поддержание материального и социального положения граждан в случае, если они сталкиваются с массовыми страховыми рисками, не зависящими от них обстоятельствами.
Основные признаки социального страхования:
1. Создание системы правовых, экономических и организационных мер, определяющих функционирование социального страхования.
2. Перераспределение ущерба в пространстве и во времени. Страховые отношения замкнуты кругом лиц, участвующих в формировании страхового фонда. Право на страховую выплату обусловлено уплатой страховых взносов в этот фонд.
3. Отражение индивидуальных, групповых и государственных интересов в сфере социальной защиты работающих граждан.
4. Наличие страхового риска, который характеризуется массовым наступлением.
5. Наступление страхового события должно быть обусловлено обстоятельствами, не зависящими от граждан (болезнь, травма, старость, безработица и другие).
6. Целевое использование средств страхового фонда на компенсацию расходов, связанных с последствиями изменения материального и социального положения работающих граждан.
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