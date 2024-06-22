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Понятие и признаки социального страхования

1:26
Страхование

Социальное страхование – это система правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение и поддержание материального и социального положения граждан в случае, если они сталкиваются с массовыми страховыми рисками, не зависящими от них обстоятельствами.

Понятие и признаки социального страхования
Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основные признаки социального страхования:

1. Создание системы правовых, экономических и организационных мер, определяющих функционирование социального страхования.

2. Перераспределение ущерба в пространстве и во времени. Страховые отношения замкнуты кругом лиц, участвующих в формировании страхового фонда. Право на страховую выплату обусловлено уплатой страховых взносов в этот фонд.

3. Отражение индивидуальных, групповых и государственных интересов в сфере социальной защиты работающих граждан.

4. Наличие страхового риска, который характеризуется массовым наступлением.

5. Наступление страхового события должно быть обусловлено обстоятельствами, не зависящими от граждан (болезнь, травма, старость, безработица и другие).

6. Целевое использование средств страхового фонда на компенсацию расходов, связанных с последствиями изменения материального и социального положения работающих граждан.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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