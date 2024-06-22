Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт острой заправки для салата из чёрного перца и куркумы
Как не набрать лишний вес в отпуске в отеле "всё включено"?
Учёные опровергли миф о цивилизации с острова Пасхи
Почему фитнес не всегда эффективен в борьбе с целлюлитом
Актриса Мария Кожевникова поздравила сына с пятилетием
Как мошенники крадут деньги с помощью QR-кодов
Том Круз не видится с дочерью Сури из-за приверженности саентологии
Как продлить жизнь турбонаддуву: советы эксперта по обслуживанию авто
Что нужно делать перед посещением бассейна?

Принципы налогообложения ДМС

2:12
Страхование

Налогообложение договоров ДМС имеет свои особенности, которые зависят от того, кто является стороной договора — юридическое или физическое лицо.

Принципы налогообложения ДМС
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Для предприятий-работодателей страховая премия по договорам ДМС учитывается в составе затрат, что позволяет снизить налогооблагаемую прибыль. Для этого необходимо соблюдать следующие условия:

1. Виды и порядок предоставления ДМС должны быть прописаны в трудовом договоре с работником или в общем коллективном договоре.

2. Срок действия договора ДМС должен быть не менее 12 месяцев и не привязан к календарному году.

3. Договор ДМС должен быть заключён со страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию на ведение деятельности.

4. Величина премии не должна превышать 6% от суммы фонда оплаты труда компании за отчётный период.

Кроме того, договоры ДМС для юридических лиц не облагаются НДС на территории Российской Федерации, не входят в состав совокупного годового дохода работника и не облагаются НДФЛ.

Также суммы платежей (взносов) по договорам ДМС на срок более года с лицензированными страховыми компаниями не облагаются взносами на обязательное социальное страхование.

В отношении физических лиц налоговые инструменты касаются налоговых льгот по НДФЛ:

1. Предоставление социального налогового вычета в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей, заключённым с лицензированными страховыми компаниями. Максимальный размер возврата составит 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей).

2. Освобождение от обложения доходов физических лиц, полученных в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая по договорам добровольного медицинского страхования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Последние материалы
Принципы налогообложения ДМС
Том Круз не видится с дочерью Сури из-за приверженности саентологии
Как продлить жизнь турбонаддуву: советы эксперта по обслуживанию авто
Что нужно делать перед посещением бассейна?
На проблемы с сердцем может указывать потеря обоняния
Ветеринары рассказали, почему собакам нельзя есть свинину
Усилите плотность волос с помощью этих трёх продуктов
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 млн рублей
Простой рецепт свекольного кваса
Какие продукты могут помочь загореть?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников