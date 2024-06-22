Принципы налогообложения ДМС

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Налогообложение договоров ДМС имеет свои особенности, которые зависят от того, кто является стороной договора — юридическое или физическое лицо.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Для предприятий-работодателей страховая премия по договорам ДМС учитывается в составе затрат, что позволяет снизить налогооблагаемую прибыль. Для этого необходимо соблюдать следующие условия:

1. Виды и порядок предоставления ДМС должны быть прописаны в трудовом договоре с работником или в общем коллективном договоре.

2. Срок действия договора ДМС должен быть не менее 12 месяцев и не привязан к календарному году.

3. Договор ДМС должен быть заключён со страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию на ведение деятельности.

4. Величина премии не должна превышать 6% от суммы фонда оплаты труда компании за отчётный период.

Кроме того, договоры ДМС для юридических лиц не облагаются НДС на территории Российской Федерации, не входят в состав совокупного годового дохода работника и не облагаются НДФЛ.

Также суммы платежей (взносов) по договорам ДМС на срок более года с лицензированными страховыми компаниями не облагаются взносами на обязательное социальное страхование.

В отношении физических лиц налоговые инструменты касаются налоговых льгот по НДФЛ:

1. Предоставление социального налогового вычета в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей, заключённым с лицензированными страховыми компаниями. Максимальный размер возврата составит 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей).

2. Освобождение от обложения доходов физических лиц, полученных в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая по договорам добровольного медицинского страхования.