Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в СВО
Холли Бейли показала, как ей удалось восстановиться после родов
Онколог Марьенко заявила, что алкоголь нарушает нормальное деление клеток
Какова специфика договоров ДМС?
Четыре метода, которые не приносят результатов в похудении
Автомобили LADA лидируют по лояльности среди российских автолюбителей
В Забайкальском крае появилась кошка-поджигательница
Как приготовить мёд с чесноком для лечения простуды
Сколько клубники в день можно спокойно есть диабетикам?

Основные параметры договора ДМС

Страхование

Особенности договора ДМС:

Основные параметры договора ДМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Страховая сумма определяется по соглашению между страховщиком и страхователем. Она зависит от перечня медицинских и иных услуг, указанных в договоре и программе ДМС.

2. Страховая сумма может быть:

  * единой общей для всех программ ДМС страхователя;

  * разной для каждой программы ДМС, предусмотренной договором для конкретного лица;

  * единой для части программы ДМС и разной для остальных программ ДМС, предусмотренных договором для этого лица.

3. В договоре могут быть установлены лимиты ответственности страховщика, а также ограничения по размеру страховых выплат для отдельных видов медицинских и иных услуг или при определённых заболеваниях. Лимиты могут быть выражены в денежном или натуральном виде (например, по количеству процедур или койко-дней).

4. Страховая премия рассчитывается на основе базовых тарифов с учётом факторов риска и других условий страхования. Она может быть уплачена единовременно или частями в течение определённого срока, указанного в договоре.

5. Если страховая премия уплачивается частями, то в договоре могут быть предусмотрены последствия неуплаты в срок. В таком случае страховщик может уменьшить объём страховой ответственности, сумму страхования или перечень услуг по согласованию со страхователем пропорционально уплаченной части премии или расторгнуть договор досрочно.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Последние материалы
Почему страны Латинской Америки неактивно ведут торговлю между собой и миром?
Как спасти урожай от жары
Ветеринары ответили, почему кошка постоянно хочет есть
За сколько можно накачать ягодицы девушке? Ответил тренер
"Триггер" стал самым популярным ТВ-сериалом "Кинопоиска"
В NASA рассказали о сборе образцов атмосферы Марса
Понятие страховых случаев по ДМС
Известны самые выгодные месяцы для путешествий
Эти запахи клещи ненавидят
Причины возникновения целлюлита и способы его устранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников