Основные параметры договора ДМС

Особенности договора ДМС:

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1. Страховая сумма определяется по соглашению между страховщиком и страхователем. Она зависит от перечня медицинских и иных услуг, указанных в договоре и программе ДМС.

2. Страховая сумма может быть:

* единой общей для всех программ ДМС страхователя;

* разной для каждой программы ДМС, предусмотренной договором для конкретного лица;

* единой для части программы ДМС и разной для остальных программ ДМС, предусмотренных договором для этого лица.

3. В договоре могут быть установлены лимиты ответственности страховщика, а также ограничения по размеру страховых выплат для отдельных видов медицинских и иных услуг или при определённых заболеваниях. Лимиты могут быть выражены в денежном или натуральном виде (например, по количеству процедур или койко-дней).

4. Страховая премия рассчитывается на основе базовых тарифов с учётом факторов риска и других условий страхования. Она может быть уплачена единовременно или частями в течение определённого срока, указанного в договоре.

5. Если страховая премия уплачивается частями, то в договоре могут быть предусмотрены последствия неуплаты в срок. В таком случае страховщик может уменьшить объём страховой ответственности, сумму страхования или перечень услуг по согласованию со страхователем пропорционально уплаченной части премии или расторгнуть договор досрочно.