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Какова специфика договоров ДМС?

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Страхование

Особенности договора ДМС включают в себя следующие условия:

Размер страховой суммы определяется по соглашению между страховщиком и страхователем. Он зависит от предполагаемого перечня и стоимости медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования. Страховые суммы в договоре могут быть установлены следующим образом:

– единая общая страховая сумма для всех программ ДМС страхователя. При этом размер предоставленных медицинских услуг не может превышать эту сумму, даже если за помощью обратились несколько застрахованных лиц;

– отдельные страховые суммы для каждой программы ДМС, предусмотренной договором страхования для конкретного человека;

– единая страховая сумма для части программы ДМС и отдельные суммы для остальных программ, предусмотренных договором для данного человека.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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