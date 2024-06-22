Какова специфика договоров ДМС?

Особенности договора ДМС включают в себя следующие условия:
Размер страховой суммы определяется по соглашению между страховщиком и страхователем. Он зависит от предполагаемого перечня и стоимости медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования. Страховые суммы в договоре могут быть установлены следующим образом:
– единая общая страховая сумма для всех программ ДМС страхователя. При этом размер предоставленных медицинских услуг не может превышать эту сумму, даже если за помощью обратились несколько застрахованных лиц;
– отдельные страховые суммы для каждой программы ДМС, предусмотренной договором страхования для конкретного человека;
– единая страховая сумма для части программы ДМС и отдельные суммы для остальных программ, предусмотренных договором для данного человека.
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