Какова специфика договоров ДМС?

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Особенности договора ДМС включают в себя следующие условия:

Размер страховой суммы определяется по соглашению между страховщиком и страхователем. Он зависит от предполагаемого перечня и стоимости медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования. Страховые суммы в договоре могут быть установлены следующим образом:

– единая общая страховая сумма для всех программ ДМС страхователя. При этом размер предоставленных медицинских услуг не может превышать эту сумму, даже если за помощью обратились несколько застрахованных лиц;

– отдельные страховые суммы для каждой программы ДМС, предусмотренной договором страхования для конкретного человека;

– единая страховая сумма для части программы ДМС и отдельные суммы для остальных программ, предусмотренных договором для данного человека.