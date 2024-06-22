Понятие страховых случаев по ДМС

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховыми случаями по договору добровольного медицинского страхования (ДМС) являются:

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

* обращение застрахованного лица в течение срока действия договора страхования в медицинскую или иную организацию, которая была указана в договоре или согласована страховщиком для организации и оказания медицинских услуг, медицинской помощи и предоставления лекарств в рамках программы ДМС, а также для проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение опасных для жизни или здоровья угроз;

* возникновение в течение срока действия договора страхования необходимости организации и оказания иных услуг (транспортировка, доставка медикаментов, услуги сиделки, оформление медицинской документации и т. д.), предусмотренных программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием застрахованного лица.