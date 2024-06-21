Страховщики начали продавать полисы в рассрочку: чем опасна такая покупка

Совфед предупредил об опасности покупки страховок в рассрочку

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин выразил сомнения в механизме оплаты страховых полисов в рассрочку. В интервью «СенатИнформ» он заявил, что при отсутствии законодательного регулирования лучше запретить такой способ оплаты.

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Ранее страховые компании начали предлагать клиентам возможность оплачивать страховые продукты по частям с использованием BNPL-сервисов. Это позволяет клиентам купить полис и выплачивать стоимость равными долями каждые две недели без процентов. Сама страховка начинает действовать сразу.

Деньгин указал на риск переплаты из-за первоначально завышенной стоимости услуг при продаже страховок в рассрочку и подчеркнул важность тщательного мониторинга рынка и урегулирования конфликтных ситуаций.

Центробанк также отметил слабую правовую защиту клиентов при покупке услуг в рассрочку и необходимость обеспечить защиту на уровне, аналогичном заёмщику потребительского кредита.

Ранее эксперты рассказали, нужно ли молодёжи покупать страховку.