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Нижегородцев атаковали мошенники: они звонят от имени ФОМС и предлагают заменить полис

Мошенники обманывают нижегородцев под видом фонда ОМС

0:50
Страхование

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят местным жителям, представляясь сотрудниками фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

Мошенники обманывают нижегородцев под видом фонда ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, аферисты информируют нижегородцев о якобы истекшем сроке действия их полиса ОМС и предлагают переоформить его удаленно. Для этого мошенники просят подтвердить код в СМС-сообщении.

Если гражданин соглашается, мошенники получают доступ к его банковским данным. Важно помнить, что срок действия полиса ОМС для россиян неограничен и его продление не требуется.

Ранее 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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