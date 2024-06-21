Нижегородцев атаковали мошенники: они звонят от имени ФОМС и предлагают заменить полис

Мошенники обманывают нижегородцев под видом фонда ОМС

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижегородской области участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят местным жителям, представляясь сотрудниками фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

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По его словам, аферисты информируют нижегородцев о якобы истекшем сроке действия их полиса ОМС и предлагают переоформить его удаленно. Для этого мошенники просят подтвердить код в СМС-сообщении.

Если гражданин соглашается, мошенники получают доступ к его банковским данным. Важно помнить, что срок действия полиса ОМС для россиян неограничен и его продление не требуется.

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