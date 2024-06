Страховщики озвучили самые распространённые риски при путешествии на авто

Начался сезон отпусков, и многие россияне планируют отправиться в путешествие на автомобиле. О проблемах, с которыми часто сталкиваются путешественники, и о том, как обезопасить себя на дороге, 20 июня рассказали эксперты "Росгосстраха" в интервью для "Известий".

