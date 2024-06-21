Страховщики озвучили самые распространённые риски при путешествии на авто

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"Росгосстрах" предупредил автопутешественников об осторожности на АЗС

Страхование

Начался сезон отпусков, и многие россияне планируют отправиться в путешествие на автомобиле. О проблемах, с которыми часто сталкиваются путешественники, и о том, как обезопасить себя на дороге, 20 июня рассказали эксперты "Росгосстраха" в интервью для "Известий".

"Росгосстрах" предупредил автопутешественников об осторожности на АЗС
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

По данным страховщиков, от 16,4% до 20,3% страховых случаев по ОСАГО еженедельно фиксируются по пятницам. Вероятность попасть в ДТП также возрастает в последние рабочие дни перед праздниками, когда многие пытаются завершить важные дела.

В компании считают, что аварийность напрямую связана с уровнем пробок, который традиционно достигает пика по пятницам и в предпраздничные дни, когда автомобилисты массово отправляются за город и по стране.

"Следует быть внимательными на автозаправочных станциях (АЗС). Популярные в соцсетях видеоролики о водителях, уезжающих с заправки, не вынув топливораздаточный пистолет из бака, отражают распространенное явление", — указали эксперты.

Происшествия на АЗС являются второй по частоте причиной обращений за возмещением ущерба по ОСАГО. В 2023 году 23,6% таких обращений поступило от владельцев бензоколонок. Наиболее распространенные происшествия — наезды на колонки и строения АЗС, повреждения навесов и информационных табло, а также отрывы забытых в баке заправочных пистолетов.

"Стоит быть особенно осторожным в зоне действия знака "Дикие животные". Не все трассы, проходящие через леса, оборудованы ограждениями или переходами для животных", — отметили в компании.

В 2023 году было зафиксировано более 600 случаев повреждения автомобилей животными, в этом году уже около 200 заявлений. Пик обращений в этом году пришелся на январь, а в прошлом году наибольшее количество таких происшествий было в мае.

"Повреждение лобового стекла камнями, вылетающими из-под других машин, или грузом, упавшим с впереди идущего автомобиля, также довольно распространено. Если у пострадавшего есть полис каско с полным покрытием, ему не стоит волноваться и устраивать погоню за виновником. Описанное событие будет классифицировано как дорожно-транспортное происшествие, и риск "ДТП" является основным по договору добровольного автострахования", — пояснили в компании.

Ранее РСА анонсировал появление российских "Синих карт" для поездок по Белоруссии.

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