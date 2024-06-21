"Это последняя мера": власти призвали садоводов активнее страховать насаждения

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Минсельхоз: садоводы должны включаться в агрострахование

1:57
Страхование

Правительство окажет помощь садоводам, пострадавшим от майских заморозков в этом году, но в будущем они должны будут участвовать в системе агрострахования. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме фермеров "Развитие малого агробизнеса: вопросы, решения, точки роста", который прошел в пятницу в рамках Всероссийского дня поля в Ставропольском крае.

Минсельхоз: садоводы должны включаться в агрострахование
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

"Ситуация в этом году действительно сложная. Мы потеряли 13,5 тыс. га насаждений: что-то полностью, что-то частично повреждено. Мы ввели режим ЧС федерального значения и будем обращаться в правительство с просьбой о компенсации садоводам. Мы уже предварительно обсудили этот вопрос с Минфином и надеемся на поддержку", — сказала Лут.

Министр отметила, что предоставление компенсации — это крайняя мера.

"Нам нужно выстраивать систему агрострахования", — подчеркнула она, добавив, что мало кто из садоводов застраховался.

По словам министра, выплачено более уже 1 млрд рублей страховых компенсаций, но это касается только производителей зерновых.

"По садам мы не выплатили ничего, потому что никто не застраховался. Сейчас несколько компаний готовят документы, но в большинстве случаев наши сельхозпроизводители не страховались", — добавила Лут.

Она подчеркнула, что в садоводстве невозможно пересадить или досеять растения, что делает это направление особенно рискованным.

В следующем году министерство намерено уделить особое внимание вопросу страхования садоводов. На форуме было заявлено, что потери урожая в садах по хозяйствам составляют от 50% до 100%.

Ранее более 170 жителей Московского региона обратились к страховщикам за компенсацией ущерба, вызванного ураганом Эдгаром.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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