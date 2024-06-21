От каких рисков можно застраховать дачу или загородный дом, и сколько это стоит

"Сравни": страховка на загородный дом или дачу обойдётся минимум в 1 млн рублей

4:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Загородные дома и дачи подвержены множеству рисков: пожара, удара молнии, стихийных бедствий и так далее. При этом на их страхование влияет множество факторов. Эксперты рассказали сервису "Сравни", как оформить полис на эту категорию жилья.

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По словам управляющего директора департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артёма Искры, основные риски при страховании загородных домов включают:

пожар;

удар молнии;

взрыв;

противоправные действия третьих лиц;

стихийные бедствия;

залив;

механические воздействия.

Можно оформить бюджетное страхование, которое покрывает только риски пожара, взрыва и удара молнии, отметил эксперт.

Дополнительные риски включают:

бой стёкол;

повреждение электрических и электронных устройств движимого имущества;

террористический акт;

расходы на найм жилья в период ремонта после страхового события;

расходы на уборку и расчистку после страхового случая;

расходы на замену замков после взлома и ущерба от третьих лиц;

страхование плодородного слоя почвы.

Минимальная сумма, на которую можно застраховать дом, обычно составляет 1 миллион рублей, добавил Искра.

По его совам, на стоимость страховки в первую очередь влияет материал, из которого построен дом (сгораемый или несгораемый), наличие источников повышенной опасности (камин, печь и т. д.), наличие сигнализации, условия договора (например, наличие франшизы), а также наличие охраны. Средняя стоимость страхования деревянной дачи стоимостью 2 миллиона рублей составляет около 12 тысяч рублей в год, кирпичного коттеджа стоимостью 8 миллионов рублей — примерно 20-25 тысяч рублей в год.

Страховые компании обычно не принимают на страхование ветхие и аварийные дома, поэтому существуют ограничения по году постройки или капитального ремонта строений. Кроме того, многие страховщики избегают работы с недорогими садовыми домиками из-за высокой убыточности этого сегмента, предупредил эксперт.

Для получения небольших выплат (30-50 тысяч рублей) в некоторых компаниях достаточно прислать заявление и фото через личный кабинет. Для более крупных сумм нужна справка (например, из МЧС при пожаре или из полиции при краже). В случае серьёзного ущерба проводится оценка экспертом.

Выплаты покрывают стоимость ремонтных работ и материалов или уничтоженного/повреждённого имущества. Отказ в выплате может быть, если риск относится к исключённым. Для загородных домов обычно исключён риск просадки грунта или страхование имущества без сигнализации. Некоторые компании исключают поджог из покрытия пожара, требуя отдельного страхования.

Страховой агент "РЕСО-Гарантия" Елена Копышева советует оформлять полисы на дома и дачи только у опытных агентов, знающих все тонкости страхования. По её словам, полисы для дорогих домов без осмотра и описания нередко стоят дороже из-за заложенной вероятности повреждений, существовавших до начала действия договора.

Также полезно изучить статистику отказов по страховым случаям в отчётах Центробанка. Полисы, оформленные онлайн, часто имеют высокий процент отказов из-за невнимательности клиентов к условиям договора. Кроме того, страховые компании различаются по перечню покрываемых рисков, добавила она.

Что касается стоимости страховки, то на дорогие строения ставка в процентах от стоимости ниже. Например, ставка на каменный дом стоимостью 1-3 миллиона рублей составляет 1%, на дом стоимостью 10-15 миллионов рублей — около 0,7%, на дом стоимостью 30-50 миллионов рублей — 0,3-0,5%, подытожила Копышева.

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