От каких рисков можно застраховать дачу или загородный дом, и сколько это стоит

Загородные дома и дачи подвержены множеству рисков: пожара, удара молнии, стихийных бедствий и так далее. При этом на их страхование влияет множество факторов. Эксперты рассказали сервису "Сравни", как оформить полис на эту категорию жилья.
По словам управляющего директора департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артёма Искры, основные риски при страховании загородных домов включают:
Можно оформить бюджетное страхование, которое покрывает только риски пожара, взрыва и удара молнии, отметил эксперт.
Дополнительные риски включают:
Минимальная сумма, на которую можно застраховать дом, обычно составляет 1 миллион рублей, добавил Искра.
По его совам, на стоимость страховки в первую очередь влияет материал, из которого построен дом (сгораемый или несгораемый), наличие источников повышенной опасности (камин, печь и т. д.), наличие сигнализации, условия договора (например, наличие франшизы), а также наличие охраны. Средняя стоимость страхования деревянной дачи стоимостью 2 миллиона рублей составляет около 12 тысяч рублей в год, кирпичного коттеджа стоимостью 8 миллионов рублей — примерно 20-25 тысяч рублей в год.
Страховые компании обычно не принимают на страхование ветхие и аварийные дома, поэтому существуют ограничения по году постройки или капитального ремонта строений. Кроме того, многие страховщики избегают работы с недорогими садовыми домиками из-за высокой убыточности этого сегмента, предупредил эксперт.
Для получения небольших выплат (30-50 тысяч рублей) в некоторых компаниях достаточно прислать заявление и фото через личный кабинет. Для более крупных сумм нужна справка (например, из МЧС при пожаре или из полиции при краже). В случае серьёзного ущерба проводится оценка экспертом.
Выплаты покрывают стоимость ремонтных работ и материалов или уничтоженного/повреждённого имущества. Отказ в выплате может быть, если риск относится к исключённым. Для загородных домов обычно исключён риск просадки грунта или страхование имущества без сигнализации. Некоторые компании исключают поджог из покрытия пожара, требуя отдельного страхования.
Страховой агент "РЕСО-Гарантия" Елена Копышева советует оформлять полисы на дома и дачи только у опытных агентов, знающих все тонкости страхования. По её словам, полисы для дорогих домов без осмотра и описания нередко стоят дороже из-за заложенной вероятности повреждений, существовавших до начала действия договора.
Также полезно изучить статистику отказов по страховым случаям в отчётах Центробанка. Полисы, оформленные онлайн, часто имеют высокий процент отказов из-за невнимательности клиентов к условиям договора. Кроме того, страховые компании различаются по перечню покрываемых рисков, добавила она.
Что касается стоимости страховки, то на дорогие строения ставка в процентах от стоимости ниже. Например, ставка на каменный дом стоимостью 1-3 миллиона рублей составляет 1%, на дом стоимостью 10-15 миллионов рублей — около 0,7%, на дом стоимостью 30-50 миллионов рублей — 0,3-0,5%, подытожила Копышева.
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