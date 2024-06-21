Страховка для квартиры в старом фонде: как оформить и с какими трудностями можно столкнуться

Эксперт Чернов: застраховать кваритру в старом фонде сложно, но возможно

3:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Оформить полис на старый жилой фонд онлайн практически невозможно, так как такие объекты требуют дополнительного согласования. Это касается как страхования квартир, так и ипотечного страхования, рассказал сервису "Сравни" основатель страхового агентства Chernov.Expert Андрей Чернов.

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Эксперт отметил, что страхование старого жилого фонда возможно, но потребует определённых усилий.

«Необходимо собрать как можно больше информации о доме: год постройки, материалы перекрытий, дату последнего капитального ремонта здания и инженерных коммуникаций. Важно внимательно заполнить заявление на страхование, чтобы избежать споров со страховой компанией в случае страхового случая. Например, некорректные данные о материалах перекрытий могут привести к проблемам в будущем. Дома, построенные до 1950 года, часто имеют деревянные перекрытия, что затрудняет их страхование. При страховании таких домов может применяться безусловная франшиза», - рассказал он.

Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Андрей Искра подтвердил, что квартиры в дореволюционных домах страхуются только через процедуру андеррайтинга (индивидуальной оценки риска и расчёта тарифа). Оцениваются общее состояние объекта и инженерного оборудования, наличие деревянных или смешанных перекрытий, проведение капремонта, этажность и другие параметры. Стоимость полиса для таких объектов обычно значительно выше.

Страховой агент «РЕСО-Гарантии» Елена Копышева отметила, что квартиры в старых зданиях с проведённым капремонтом можно застраховать без проблем. Дату капремонта можно найти на сайте «Реформа ЖКХ». Для квартир в домах старше 50 лет без капремонта коробочную страховку предложить не смогут: такие продукты имеют ограничения по году постройки здания, так как они дешевле и оформляются без осмотра.

Для квартир в старом жилом фонде оформляются индивидуальные полисы после осмотра помещений, что позволяет отсеивать проблемное жильё. Даже в домах с капремонтом могут быть вопросы к инженерным коммуникациям, так как в них часто текут трубы.

«Во время капремонта некоторые жильцы отказываются от замены коммуникаций, так как это требует демонтажа отделки, — объяснила Копышева. — Многим хочется сохранить оригинальные радиаторы и трубы, считая, что чугун вечен. Однако чугун может начать течь в любой момент. Старые электропроводки также не рассчитаны на современные нагрузки. Поэтому старые дома с оригинальными коммуникациями не привлекают страховщиков. Но если в квартире сделан ремонт, всё чисто и аккуратно, и нет следов затоплений, можно оформить индивидуальный полис после осмотра представителем страховщика. Это защищает страховую компанию от клиентов, которые сталкиваются с затоплениями и хотят срочно застраховать жильё, особенно в летний период отпусков. В зоне риска также находятся квартиры, сдаваемые в аренду".

По словам агента, застраховать квартиру в доме любого года постройки можно, если у здания нет серьёзных проблем. Страхование рассчитано на вероятность наступления событий, а не на «лечение хронических потопов», отметила она.

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