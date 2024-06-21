Страховка для квартиры в старом фонде: как оформить и с какими трудностями можно столкнуться

Оформить полис на старый жилой фонд онлайн практически невозможно, так как такие объекты требуют дополнительного согласования. Это касается как страхования квартир, так и ипотечного страхования, рассказал сервису "Сравни" основатель страхового агентства Chernov.Expert Андрей Чернов.
Эксперт отметил, что страхование старого жилого фонда возможно, но потребует определённых усилий.
«Необходимо собрать как можно больше информации о доме: год постройки, материалы перекрытий, дату последнего капитального ремонта здания и инженерных коммуникаций. Важно внимательно заполнить заявление на страхование, чтобы избежать споров со страховой компанией в случае страхового случая. Например, некорректные данные о материалах перекрытий могут привести к проблемам в будущем. Дома, построенные до 1950 года, часто имеют деревянные перекрытия, что затрудняет их страхование. При страховании таких домов может применяться безусловная франшиза», - рассказал он.
Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Андрей Искра подтвердил, что квартиры в дореволюционных домах страхуются только через процедуру андеррайтинга (индивидуальной оценки риска и расчёта тарифа). Оцениваются общее состояние объекта и инженерного оборудования, наличие деревянных или смешанных перекрытий, проведение капремонта, этажность и другие параметры. Стоимость полиса для таких объектов обычно значительно выше.
Страховой агент «РЕСО-Гарантии» Елена Копышева отметила, что квартиры в старых зданиях с проведённым капремонтом можно застраховать без проблем. Дату капремонта можно найти на сайте «Реформа ЖКХ». Для квартир в домах старше 50 лет без капремонта коробочную страховку предложить не смогут: такие продукты имеют ограничения по году постройки здания, так как они дешевле и оформляются без осмотра.
Для квартир в старом жилом фонде оформляются индивидуальные полисы после осмотра помещений, что позволяет отсеивать проблемное жильё. Даже в домах с капремонтом могут быть вопросы к инженерным коммуникациям, так как в них часто текут трубы.
«Во время капремонта некоторые жильцы отказываются от замены коммуникаций, так как это требует демонтажа отделки, — объяснила Копышева. — Многим хочется сохранить оригинальные радиаторы и трубы, считая, что чугун вечен. Однако чугун может начать течь в любой момент. Старые электропроводки также не рассчитаны на современные нагрузки. Поэтому старые дома с оригинальными коммуникациями не привлекают страховщиков. Но если в квартире сделан ремонт, всё чисто и аккуратно, и нет следов затоплений, можно оформить индивидуальный полис после осмотра представителем страховщика. Это защищает страховую компанию от клиентов, которые сталкиваются с затоплениями и хотят срочно застраховать жильё, особенно в летний период отпусков. В зоне риска также находятся квартиры, сдаваемые в аренду".
По словам агента, застраховать квартиру в доме любого года постройки можно, если у здания нет серьёзных проблем. Страхование рассчитано на вероятность наступления событий, а не на «лечение хронических потопов», отметила она.
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