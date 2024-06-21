Ущерб от Эдгара: подсчитано количество обращений к страховщикам после урагана в Москве и области

Страховщики получили более 170 обращений из-за урагана в Москве

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обрушившийся на Москву и Подмосковье ураган Эдгар причинил ущерб имуществу и здоровью граждан. Телеграм-канал "Страховой случай" подсчитал, сколько обращений поступило от россиян в страховые компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Так, "Альфастрахование" получило 70 заявок - все по автокаско из-за упавших на машин деревьев. «РЕСО-гарантия» сообщила о 30 обращениях по каско (23 из Москвы, пять - из Подмосковья, по одному - из Воронежа и Белгорода) и 11 повреждённых домов (10 - в Московской области, один - в Тульской). Чаще всего случаи связаны с падением деревьев и веток. Также зафиксировано повреждение смерчем забора.

"Росгосстрах" получил 37 обращений по имуществу физлиц и девять - по каско. Больше всего пострадали клиенты компании из Одинцовского района и Орехово-Зуево. У "Ингосстраха" - 11 заявлений по каско. Компания оценила убытки предварительно в 1,5 млн руб.

В "ПАРИ" подано два заявления из-за упавших деревьев: одно повредило крышу дома, второе – крышу и газовую магистраль. "МАКС" получил три обращения после падения деревьев на машины. Из них только у одного водителя оказался полис каско, двое других планировали получить выплату по ОСАГО, которое не покрывает подобные риски.

От остальных страховщиков информации о страховых случаях не поступало.

Ранее ВСС рассказал, кому положены страховые выплаты за нанесённый ураганом ущерб.