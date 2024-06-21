Страховщики рассказали, в каких регионах чаще всего прибегают к услугам по ДМС

"Согласие": москвичи пользуются ДМС чаще других россиян

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты страховой компании "Согласие" проанализировали статистику обращений на медицинский пульт по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году и выяснили, что наиболее активно медицинскими услугами в рамках ДМС пользуются жители Москвы (28,5% обращений), Санкт-Петербурга (17,1%) и Красноярска (12,2%).

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Реже к врачам обращаются жители Кемерова, Краснодара и Екатеринбурга. На долю кузбассовцев пришлось 4,6% обращений, краснодарцев — 2,9%, а екатеринбуржцев — 2,8% от общего числа обращений по ДМС в стране.

Список замыкают Пермь (2,1%), Новосибирск (1,8%), Волгоград и Калуга — по 1,5% обращений владельцев полисов.

Эксперты "Согласия" также отметили, что к вызову врача на дом, помимо москвичей и жителей Санкт-Петербурга, чаще всего прибегали в Краснодаре, Екатеринбурге и Липецке. К вызову скорой медицинской помощи чаще всего обращались в Краснодаре, Самаре и Казани.

Ранее страховщики рассказали, в каком случае жители Москвы и Подмосковья имеют паво на компенсацию ущерба, причинённого ураганом Эдгар.