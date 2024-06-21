Эдгар прошёлся по Москве: как получить компенсацию за повреждённое имущество и ущерб здоровью

ВСС: пострадавшие от урагана москвичи имеют право на компенсации

2:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разъяснил, какие компенсации полагаются в связи с ураганом в Москве и Подмосковье.

Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что в четверг Москву и Подмосковье накрыл ураган Эдгар. Сильный ветер срывал обшивку крыш, и домов, валил деревья и повредил рекламные конструкции и другие объекты инфраструктуры. В некоторых районах столичного региона зафиксированы смерчи. По данным СМИ, в результате разгула стихии пострадали более 28 человек, двое погибли. Кроме того, повреждены жильё и автомобили граждан.

В ВСС пояснили, что полис ОСАГО не покрывает ущерб от стихийных бедствий, однако владельцы автомобилей, повреждённых в результате урагана, смогут получить выплаты по договорам каско, если они у них есть. В большинстве договоров каско стихийные бедствия включены в число страховых рисков. Для получения выплаты владельцу поврежденного автомобиля необходимо сфотографировать его в повреждённом состоянии и оперативно обратиться в свою страховую компанию, действуя далее по их рекомендациям, сообщает ВСС.

Кроме того, граждане, застраховавшие своё жилье, могут претендовать на компенсации за ущерб, причиненный ураганом, такой как выбитые окна или поврежденные балконы.

Также возможны выплаты по страхованию жизни при возникновении несчастного случая. Если в договоре есть соответствующий пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение, размер которого зависит от условий договора и может быть значительным. Ущерб здоровью или жизни из-за урагана также входит в страховое покрытие.

СМИ сообщают о пострадавших в общественном транспорте — в Северо-Восточном округе Москвы металлический лист, сорванный с крыши, попал в трамвай, ранив двух пассажиров. Согласно Федеральному закону № 67-ФЗ, действующему с 1 января 2013 года, все пассажиры, пострадавшие в общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу.

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