Рост популярности прививок от бешенства: россияне чаще обращаются к услугам ДМС

В России растёт популярность прививок от бешенства

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России за последние три года наблюдается рост спроса на прививки от бешенства в сфере добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом рассказал заместитель генерального директора и сооснователь страхового брокера Mains Павел Озеров.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Тип вакцин, интерес к которому растет, — прививки от бешенства, число которых увеличивается в среднем на 37% ежегодно", — отметил он.

По словам Озерова, после пандемии россияне стали реже прививаться от гриппа и COVID-19 по ДМС.

"В последние три года наблюдается снижение интереса к вакцинации среди застрахованных по программам добровольного медицинского страхования. В среднем количество вакцинаций ежегодно уменьшается на 11%. Такие данные мы имеем за 2023, 2022 и 2021 годы. В основном падает интерес к вакцинам против гриппа и COVID-19, сейчас они занимают 3% и менее 1% соответственно от всех вакцинаций", — добавил эксперт.

На данный момент по ДМС чаще всего вакцинируют детей, на которых приходится 54% всех обращений. Эксперт объяснил это стабильным высоким спросом на детскую вакцинацию, что связано с нехваткой вакцин по программам обязательного медицинского страхования в регионах.

Павел Озеров также отметил, что 20% всех вакцинаций среди клиентов ДМС — это прививки от клещевого энцефалита, а 16% — от столбняка, сообщает Агентство городских новостей "Москва".