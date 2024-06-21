Хабаровский таксист обманул пассажиров на десятки тысяч рублей, продавая фальшивые полисы ОСАГО

В Хабаровске арестовали таксиста за продажу поддельных страховых полисов

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с продажей поддельных страховых полисов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе следствия было установлено, что 48-летний водитель такси, выполняя свои обязанности, предлагал пассажирам приобрести ОСАГО по цене ниже рыночной. Деньги он просил переводить на карту, а готовые полисы обещал отправить по электронной почте.

Жительница Индустриального района, доверившись ему, перевела около 15 тыс. рублей, а женщина из деревни Сосновка отдала за страховку свыше 18 тыс. рублей.

Документы действительно поступили на электронные адреса жертв, но при проверке через базу Российского союза автостраховщиков выяснилось, что они поддельные. Пострадавшие сразу обратились в полицию.

Преступника арестовали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску. Проверка показала, что он не имел никакого отношения к страхованию, а скачивал бланки из интернета и редактировал их с помощью графических программ. Деньги, полученные от жертв, он использовал для личных нужд.

Во время обыска в его квартире полиция изъяла телефон в качестве возмещения ущерба. На время следствия ему была назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", завершено, а материалы дела направлены в суд.