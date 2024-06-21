Работающие пенсионеры получат индексацию пенсий за 8 лет: как её будут выплачивать

Индексация пенсий работающих за 2016-2024 гг. произойдёт после окончания работы

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Работающие пенсионеры смогут получить индексацию пенсий за период с 2016 по 2024 год после завершения трудовой деятельности, рассказал СМИ глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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"Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", — сказал он.

Напомним, что 20 июня депутаты партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение ГД законопроект о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, разработанный по поручению президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг, что рассмотрение проекта начнётся не следующей неделе.

Ранее российские пенсионеры рассказали, о каком размере пенсии мечтают.