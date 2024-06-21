Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилист Майорова поделилась советами, как одеться модно и практично в дождливую погоду
В Киеве с тревогой ожидают появления на фронте корпуса бойцов из КНДР
Жареный в меду арахис: вкусный перекус
Американей и его подруга погибли в море во время шторма на курорте Таиланда
В России подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту
В Хабаровске арестовали таксиста за продажу поддельных страховых полисов
Россиянам рекомендуют отказаться от досрочного погашения кредита
В ИПГ сообщили о вспышке на Солнце высокого класса M в ночь на 21 июня
Лишившийся работы спортивный комментатор Иваницкий высказался о скандале
Работающие пенсионеры получат индексацию пенсий за 8 лет: как её будут выплачивать

Индексация пенсий работающих за 2016-2024 гг. произойдёт после окончания работы

1:02
Страхование

Работающие пенсионеры смогут получить индексацию пенсий за период с 2016 по 2024 год после завершения трудовой деятельности, рассказал СМИ глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Индексация пенсий работающих за 2016-2024 гг. произойдёт после окончания работы
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

"Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", — сказал он.

Напомним, что 20 июня депутаты партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение ГД законопроект о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, разработанный по поручению президента России Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг, что рассмотрение проекта начнётся не следующей неделе.

Ранее российские пенсионеры рассказали, о каком размере пенсии мечтают.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часове Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Покупные средства для мойки ПВХ окон могут привести к противоположному результату
Из архивов ФСБ: Германия умело маскировала планы нападения на СССР
Россиянам рассказали, как избежать кариеса
Актриса Максимова категорично относится к ухаживаниям женатых мужчин
Ветеринары рассказали, чем нельзя кормить собаку
Экономист Ломакин-Румянцев назвал гречку как пример трафикообразующего товара
40-летняя певица Акула ждёт дочку от кинокомпозитора Игоря Бабаева
Стилист Гудошина поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков
Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус
Екатеринбурженка получила 900 тысяч рублей за несуществующих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников