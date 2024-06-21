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Почему КАСКО становится необходимым страхованием для всех автовладельцев в России в 2024 году

Почему КАСКО стало обязательным даже для опытных водителей в 2024 году?

2:16
Страхование

КАСКО, или комплексное автомобильное страхование, является добровольным видом страхования, защищающим автомобиль от различных рисков, таких как ущерб, кража и угон. В России 2024 года КАСКО становится всё более важным, даже для опытных водителей, по нескольким причинам.

Почему КАСКО стало обязательным даже для опытных водителей в 2024 году?
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Рост стоимости автомобилей: Стоимость автомобилей в России постоянно растёт из-за инфляции, колебаний валютных курсов и увеличения стоимости комплектующих. Это делает ремонт или замену автомобиля дорогими, и КАСКО может помочь покрыть эти расходы.
  2. Увеличение числа ДТП: Количество ДТП в России остаётся высоким. В 2023 году зарегистрировано 132 466 аварий, в которых погибло более 14,5 тысяч человек. КАСКО защищает водителей от финансовых затрат на ремонт или замену автомобиля в случае аварии.
  3. Рост рисков угона и кражи: В 2023 году в России угнали более 20 тысяч автомобилей. КАСКО предоставляет покрытие на случай угона или кражи, что особенно важно для владельцев дорогих автомобилей.
  4. Расширенные возможности покрытия: Современные полисы КАСКО включают дополнительные покрытия, такие как ущерб от стихийных бедствий, вандализма и гражданских беспорядков, а также потерю ключей и поломку стекол.
  5. Финансовая стабильность: Попадание в ДТП или угон автомобиля может существенно ударить по бюджету. КАСКО помогает избежать больших финансовых потерь, покрывая расходы на ремонт или замену автомобиля.
  6. Дополнение к обязательному страхованию: Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами не всегда покрывает все расходы. КАСКО дополняет его, обеспечивая дополнительное покрытие в случае крупных претензий или судебных процессов.
  7. Упрощённое урегулирование убытков: Страховые компании, предлагающие КАСКО, часто имеют упрощённые процедуры урегулирования убытков, что позволяет быстро и легко получить возмещение.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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