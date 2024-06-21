Почему КАСКО становится необходимым страхованием для всех автовладельцев в России в 2024 году

Почему КАСКО стало обязательным даже для опытных водителей в 2024 году?

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

КАСКО, или комплексное автомобильное страхование, является добровольным видом страхования, защищающим автомобиль от различных рисков, таких как ущерб, кража и угон. В России 2024 года КАСКО становится всё более важным, даже для опытных водителей, по нескольким причинам.

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Рост стоимости автомобилей: Стоимость автомобилей в России постоянно растёт из-за инфляции, колебаний валютных курсов и увеличения стоимости комплектующих. Это делает ремонт или замену автомобиля дорогими, и КАСКО может помочь покрыть эти расходы. Увеличение числа ДТП: Количество ДТП в России остаётся высоким. В 2023 году зарегистрировано 132 466 аварий, в которых погибло более 14,5 тысяч человек. КАСКО защищает водителей от финансовых затрат на ремонт или замену автомобиля в случае аварии. Рост рисков угона и кражи: В 2023 году в России угнали более 20 тысяч автомобилей. КАСКО предоставляет покрытие на случай угона или кражи, что особенно важно для владельцев дорогих автомобилей. Расширенные возможности покрытия: Современные полисы КАСКО включают дополнительные покрытия, такие как ущерб от стихийных бедствий, вандализма и гражданских беспорядков, а также потерю ключей и поломку стекол. Финансовая стабильность: Попадание в ДТП или угон автомобиля может существенно ударить по бюджету. КАСКО помогает избежать больших финансовых потерь, покрывая расходы на ремонт или замену автомобиля. Дополнение к обязательному страхованию: Обязательное страхование ответственности перед третьими лицами не всегда покрывает все расходы. КАСКО дополняет его, обеспечивая дополнительное покрытие в случае крупных претензий или судебных процессов. Упрощённое урегулирование убытков: Страховые компании, предлагающие КАСКО, часто имеют упрощённые процедуры урегулирования убытков, что позволяет быстро и легко получить возмещение.