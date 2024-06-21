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Страхование для молодёжи: ключевые причины не откладывать финансовую безопасность на потом

Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению

1:18
Страхование

В современном мире молодёжь часто откладывает страхование, полагая, что это не первоочерёдная задача. Однако, страхование — важный элемент финансовой безопасности, и начинать его стоит уже в молодом возрасте. Почему?

Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, молодые люди могут получить более выгодные условия страхования. Поскольку риск серьёзных заболеваний и несчастных случаев у них ниже, полисы можно оформить по более низким тарифам.

Во-вторых, страхование защищает от непредвиденных финансовых затрат. Например, автострахование покроет убытки в случае аварии, а страхование жилья — от краж или природных бедствий. Это особенно важно для студентов и молодых специалистов с ограниченным бюджетом.

Также стоит рассмотреть страхование ответственности перед третьими лицами. В мире, где всё больше людей работает в сфере услуг и IT, такая страховка может защитить от судебных исков и компенсаций за причинённый вред.

Наконец, страхование путешествий становится всё более актуальным для молодых людей, активно изучающих мир. Оно покрывает медицинские расходы, утрату багажа и отмену поездок, что особенно важно в условиях непредсказуемости.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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