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Что делать при страховом случае за границей: руководство для владельцев ВЗР полисов

Экстренная помощь в отпуске: как правильно использовать туристическую страховку

1:12
Страхование

Большинство российских туристов не задумываются о правильном использовании страхового полиса для поездок за границу (ВЗР). Однако, в случае наступления страхового случая, он не только обеспечивает квалифицированную помощь, но и минимизирует убытки.

Экстренная помощь в отпуске: как правильно использовать туристическую страховку
Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Основное правило использования полиса путешественника: при возникновении страхового случая необходимо немедленно связаться со своим страховщиком или ассистансом (партнёрской компанией в стране пребывания) и сообщить о происшествии. Затем нужно дождаться указаний о том, в какой медицинский центр направиться, или дождаться приезда врача в случае неотложной помощи.

В экстренной ситуации можно самостоятельно вызвать скорую помощь, уведомив страховую компанию. Полис покроет расходы, если лечение будет соответствовать условиям страхового договора, правилам страхования и диагнозу застрахованного.

Важно помнить о возможных исключениях из страхового договора. Например, опция "Спорт и активный отдых" обычно не включена в большинство стандартных страховых договоров для путешественников и требует дополнительного подключения и оплаты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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