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Опасность поддельных полисов ОСАГО: какие штрафы и наказания грозят автовладельцам

Полис ОСАГО: что грозит за подделку и игнорирование обязательного автострахования

1:38
Страхование

Многие автовладельцы не оформляют полис обязательного страхования автогражданской ответственности, считая его ненужным. Однако это решение подвергает их риску оплачивать ремонт повреждённого автомобиля полностью из собственного кармана в случае ДТП. Инспектор ГАИ рассказал, в каких ситуациях за отсутствие полиса ОСАГО можно получить арест до шести месяцев.

Полис ОСАГО: что грозит за подделку и игнорирование обязательного автострахования
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Некоторые автовладельцы игнорируют оформление полиса ОСАГО, а другие стремятся приобрести его как можно дешевле, используя интернет-ресурсы для поиска наиболее доступных вариантов.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, все водители обязаны иметь при себе действующий на момент проверки полис ОСАГО и предъявлять его сотруднику ДПС по требованию. Если выяснится, что полис поддельный, владельцу автомобиля грозит наказание по статье 327 УК РФ.

Эта статья предусматривает несколько видов наказаний: штраф до 80 тысяч рублей, штраф в размере до половины годового дохода владельца автомобиля, исправительные работы до 480 часов. В крайнем случае, возможен арест на срок до шести месяцев.

Эксперт подчеркнул, что полис ОСАГО следует оформлять только в офисах проверенных страховых компаний или на их официальных интернет-ресурсах. Кроме того, при проверке сотрудником ДПС владелец должен быть готов доказать подлинность полиса, сообщает портал "cenyavto.com".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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