Опасность поддельных полисов ОСАГО: какие штрафы и наказания грозят автовладельцам

Полис ОСАГО: что грозит за подделку и игнорирование обязательного автострахования

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие автовладельцы не оформляют полис обязательного страхования автогражданской ответственности, считая его ненужным. Однако это решение подвергает их риску оплачивать ремонт повреждённого автомобиля полностью из собственного кармана в случае ДТП. Инспектор ГАИ рассказал, в каких ситуациях за отсутствие полиса ОСАГО можно получить арест до шести месяцев.

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Некоторые автовладельцы игнорируют оформление полиса ОСАГО, а другие стремятся приобрести его как можно дешевле, используя интернет-ресурсы для поиска наиболее доступных вариантов.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, все водители обязаны иметь при себе действующий на момент проверки полис ОСАГО и предъявлять его сотруднику ДПС по требованию. Если выяснится, что полис поддельный, владельцу автомобиля грозит наказание по статье 327 УК РФ.

Эта статья предусматривает несколько видов наказаний: штраф до 80 тысяч рублей, штраф в размере до половины годового дохода владельца автомобиля, исправительные работы до 480 часов. В крайнем случае, возможен арест на срок до шести месяцев.

Эксперт подчеркнул, что полис ОСАГО следует оформлять только в офисах проверенных страховых компаний или на их официальных интернет-ресурсах. Кроме того, при проверке сотрудником ДПС владелец должен быть готов доказать подлинность полиса, сообщает портал "cenyavto.com".