Пенсия мечты: россиянам для хорошей жизни нужно в два раза больше, чем платит государство

Российские пенсионеры хотят получать не меньше 48 тысяч рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48 100 рублей, что в два раза превышает среднюю пенсию по стране, показал опрос сервиса SuperJob.

Фото: flickr.com by freepik is licensed under public domain

За последние полгода пенсионные ожидания россиян увеличились на 500 рублей. Люди старше 45 лет хотели бы получать на пенсии 50 200 рублей, тогда как молодые россияне до 24 лет в среднем мечтают о пенсии в 44 300 рублей.

Размер желаемой пенсии также зависит от текущего дохода граждан. Те, кто зарабатывает более 100 000 рублей в месяц, ожидают пенсию на 6200 рублей больше, чем те, чей доход составляет до 50 000 рублей в месяц (51 000 и 44 800 рублей соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге считают достойной пенсию в размере 51 700 и 51 000 рублей соответственно. Тюмень занимает третье место в этом списке, где хотели бы получать на пенсии 49 700 рублей.

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