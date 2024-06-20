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"Прогноз стабильный": аналитики оценили состояние "личного банка Путина"

Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"

1:44
Страхование

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка "РОССИЯ" на уровне "АА-(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

АБ "РОССИЯ" является одним из ведущих универсальных банков России, специализирующимся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги и операциях на рынке межбанковских кредитов. Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге, а его сеть включает 61 дополнительный офис, 11 филиалов и одно представительство в России, а также одно представительство за рубежом.

Согласно агентству, кредитный рейтинг банка "РОССИЯ" основан на устойчивом бизнес-профиле, адекватной оценке достаточности капитала, удовлетворительном риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.

"Некоторое давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает значительная концентрация активов и фондирования на крупнейших клиентах. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают устойчивые конкурентные преимущества банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров", — отметили в АКРА.

Банк "РОССИЯ" стал одним из первых кредитных учреждений в России, против которых США ввели санкции в 2014 году. Минфин США пояснил свое решение тем, что "РОССИЯ" — это "личный банк Путина". В ответ президент РФ поручил перевести его заработную плату на счёт в банке "РОССИЯ".

Ранее Вячеслав Володин назвал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам "законом Путина".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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