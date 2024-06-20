Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Тихомирова: в персиках много клетчатки
Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"
Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи
Озоновый слой защитит биосферу Земли от сверхновых в радиусе 100 парсеков
В России ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов
Врач-педиатр Георгий Цуркин призвал не оставлять ребенка одного в машине
США опасаются поражения Израиля в войне с "Хезболлой"
Кинологи ответили, почему собаки едят траву
Защиты не ждите: российский страховщик отказался страховать выезжающих в Израиль и Иран туристов

"Ренессанс Страхование" прекращает продажу туристических полисов в Израиль и Иран

1:01
Страхование

Компания "Ренессанс Страхование" остановила продажу полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) на направления Иран и Израиль, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

"Ренессанс Страхование" прекращает продажу туристических полисов в Израиль и Иран
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также страховщик расширил временную франшизу с момента покупки полиса в три дня для Грузии, Египта, Кипра, ОАЭ и Турции. Ранее в список входили США, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Непал, Шри-Ланка и Армения.

Любителям походов в горы "Ренессанс Страхование" больше не будет покрывать убытки, произошедшие на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря, независимо от способа передвижения: пешком, на лыжах или сноуборде.

Кроме того, компания увеличила лимит на перевозку тела из Болгарии и Румынии до 30 000 у. е.

Ранее страховщикам начали поступать обращения от пострадавших в буре жителей Московского региона.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Последние материалы
Зоологи доказали, что маленькие шавки больше склонны к агрессии
Брэд Питт собирается сделать предложение Инес де Рамон
МОК сначала поставил, а потом убрал фото с Садулаевым со своего официального сайта
Инфекционист Тимаков: нужно избавляться от вздутых консервных банок
Страховщики получают звонки от москвичей о повреждённых бурей домах и машинах
Южная Корея вознамерилась поставлять оружие на Украине
Запад обвинит Зеленского во всех бедах, а на его место посадят Залужного
Ведущий Иван Ургант заявил, что ему непросто попасть на телевидение
Владимир Путин: Россия не нуждается в чьей-либо помощи в проведении СВО
Автоэксперт Тимашов сообщил, как бюджетно и надолго продлить жизнь турбомотору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников