Защиты не ждите: российский страховщик отказался страховать выезжающих в Израиль и Иран туристов

"Ренессанс Страхование" прекращает продажу туристических полисов в Израиль и Иран

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Ренессанс Страхование" остановила продажу полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) на направления Иран и Израиль, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Также страховщик расширил временную франшизу с момента покупки полиса в три дня для Грузии, Египта, Кипра, ОАЭ и Турции. Ранее в список входили США, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Непал, Шри-Ланка и Армения.

Любителям походов в горы "Ренессанс Страхование" больше не будет покрывать убытки, произошедшие на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря, независимо от способа передвижения: пешком, на лыжах или сноуборде.

Кроме того, компания увеличила лимит на перевозку тела из Болгарии и Румынии до 30 000 у. е.

Ранее страховщикам начали поступать обращения от пострадавших в буре жителей Московского региона.