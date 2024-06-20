Защиты не ждите: российский страховщик отказался страховать выезжающих в Израиль и Иран туристов

Компания "Ренессанс Страхование" остановила продажу полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) на направления Иран и Израиль, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай".
Также страховщик расширил временную франшизу с момента покупки полиса в три дня для Грузии, Египта, Кипра, ОАЭ и Турции. Ранее в список входили США, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Непал, Шри-Ланка и Армения.
Любителям походов в горы "Ренессанс Страхование" больше не будет покрывать убытки, произошедшие на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря, независимо от способа передвижения: пешком, на лыжах или сноуборде.
Кроме того, компания увеличила лимит на перевозку тела из Болгарии и Румынии до 30 000 у. е.
Ранее страховщикам начали поступать обращения от пострадавших в буре жителей Московского региона.
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