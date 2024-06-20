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Погодный апокалипсис: в Москве и Подмосковье мегаливень с ветром повредили обшивку домов и автомобили

Страховщики получают звонки от москвичей о повреждённых бурей домах и машинах

2:05
Страхование

Страховым компаниям начали поступать звонки от жителей Москвы и Подмосковья. Люди сообщают о повреждениях автомобилей и крыш частных домов, вызванных штормовой погодой с сильными порывами ветра и ливнем.

Страховщики получают звонки от москвичей о повреждённых бурей домах и машинах
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR is licensed under public domain

Об этом РИА Новости рассказали в "Росгосстрахе", "Ингосстрахе", "Согазе" и "АльфаСтраховании". Страховщики ожидают роста числа обращений в ближайшее время.

Начальник Управления клиентских коммуникаций "Росгосстраха" Николай Ананьев сообщил, что в Единый контакт-центр компании почти сразу начали поступать звонки от клиентов, чьё застрахованное имущество было повреждено сильным ветром. К 16:00 поступило 17 сообщений: 11 — о повреждениях частных домов в муниципальных округах и дачных кооперативах Апрелевки, Солнечногорска, Краснопахорского поселения, Павловского Посада, Одинцовского района и Пушкино, где ветер сорвал обшивку с крыш домов. Также зафиксировано шесть заявлений по каско — в Красногорском районе, Химках, Москве и Коломне на застрахованные автомобили упали деревья.

"По нашей статистике, повреждения из-за сильного ветра являются самой частой причиной обращений по поводу ущерба, причиненного жилью, особенно в частном секторе. Также нередко бывают проблемы с автомобилями, причем не только припаркованными. Дождь и сильный ветер в столичном регионе продолжаются, поэтому мы ожидаем новых сообщений", — отметил Ананьев.

Ураган, который накрыл Москву 20 июня, многие назвали погодным апокалипсисом: по городу летала сорванная с домов и крыш обшивка, порывами ветра валило деревья и рекламные конструкции. Оперативные службы региона ранее предупредили жителей о надвигающейся буре и попросили по возможности не выходить из дома и не садиться за руль.

Ранее страховщики назвали самые аварийные марки машин.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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