Фонд пенсионного и социального страхования РФ разъяснил порядок индексации пенсий для самозанятых граждан

СФР объяснил индексацию пенсий для самозанятых пенсионеров

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Фонд пенсионного и социального страхования РФ (СФР) пояснил, будет ли индексироваться пенсия гражданина, если он зарегистрирован как самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход).

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В своём заявлении СФР указал, что в настоящее время страховые пенсии с учётом индексации выплачиваются только неработающим пенсионерам.

Если самозанятый добровольно заключил договор с СФР об обязательном пенсионном страховании и уплачивает страховые взносы, он считается работающим. В таком случае он получает страховую пенсию без индексации (как работающий).

Если самозанятый не заключал договор с СФР об уплате страховых взносов или прекратил его действие, пенсия ему выплачивается с учётом индексации (как неработающему), сообщает портал "buh.ru".