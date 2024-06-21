Swiss Re прогнозирует значительное увеличение страховых выплат из-за изменений климата

Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В ближайшие десять лет расходы страховых компаний на покрытие убытков от стихийных бедствий могут увеличиться вдвое.

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Об этом заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус на панели "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума — AIIF-2024 в Баку, сообщает Report.

Янсен-Клаус отметила, что за последние 30 лет выплаты страховщиков, связанные со стихийными бедствиями, выросли всего на 30%. Тем не менее, климатические изменения в мире будут становиться все более значительными.

"Согласно нашему анализу, в прошлом году 36 стран Азии и Северной Америки значительно пострадали от изменения климата. Стихийные бедствия обошлись этим странам примерно в 200 млрд долларов США. Например, экономический ущерб от землетрясений в Турции и Сирии достигал 8 млрд долларов. 90% из них не были покрыты из-за отсутствия страховки", — подчеркнула Янсен-Клаус.