Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века
Жители Волгоградской области столкнулись с навязыванием страховых услуг на почте
Регулярный полив - обязательное условие для пышного цветения гортензий
Ветеринары рассказали, как узнать, что у кошки проблемы с суставами
iScience: жара упрощает речи политиков, установили учёные
Автоэксперт объяснил, для чего нужно делать "прожарку" мотора
Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт
Аренда комнат в Сочи подорожала на 35% с начала года
Индия разработает систему высшего образования, ориентированную на исследования
Swiss Re прогнозирует значительное увеличение страховых выплат из-за изменений климата

Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий

1:10
Страхование

В ближайшие десять лет расходы страховых компаний на покрытие убытков от стихийных бедствий могут увеличиться вдвое.

Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий
Фото: commons.wikimedia.org by Ruzhugo27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус на панели "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума — AIIF-2024 в Баку, сообщает Report.

Янсен-Клаус отметила, что за последние 30 лет выплаты страховщиков, связанные со стихийными бедствиями, выросли всего на 30%. Тем не менее, климатические изменения в мире будут становиться все более значительными.

"Согласно нашему анализу, в прошлом году 36 стран Азии и Северной Америки значительно пострадали от изменения климата. Стихийные бедствия обошлись этим странам примерно в 200 млрд долларов США. Например, экономический ущерб от землетрясений в Турции и Сирии достигал 8 млрд долларов. 90% из них не были покрыты из-за отсутствия страховки", — подчеркнула Янсен-Клаус.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Родион Газманов рассказал о токсичной благотворительности
Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге
Георгий Вицин был на 21 год старше своего героя из "Женитьбы Бальзаминова"
Мясо для Ивана Грозного готовили татарские повара из Казани
Россиянин делится раздражающими аспектами жизни в США
Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий
Средиземноморская диета защищает от ухудшения памяти
Северный морской путь станет главным транспортным коридором для Камчатки
Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?
Учёные обнаружили у шмелей способность мыслить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников