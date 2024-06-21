Потребители жалуются на навязывание дополнительных страховых услуг при оплате ЖКУ в отделениях почты Волгоградской области

Многие жители Волгоградской области предпочитают оплачивать жилищно-коммунальные услуги в почтовых отделениях. Однако в последнее время сотрудники почты начали активно предлагать клиентам заключить дополнительные договоры страхования, что вызывает вопросы у потребителей.
Представители почтовых отделений подтверждают, что их сотрудники обязаны предлагать клиентам услугу страхования имущества, но решение о её приобретении принимает исключительно сам клиент. Отказ от страховки не может быть причиной для отказа в приёме платежей за коммунальные услуги.
Закон "О защите прав потребителей" гарантирует гражданам право отказаться от приобретения дополнительных товаров или услуг при покупке основного товара или услуги. В данном случае оплата коммунальных услуг является основной услугой, а страхование — дополнительной.
Если договор страхования был заключён, потребитель имеет право расторгнуть его в течение 14 дней и получить обратно оплаченную страховую премию, при условии, что страховой случай не наступил.
Если сотрудники почты отказываются принимать оплату коммунальных услуг из-за отказа клиента заключать договор страхования, потребитель может подать жалобу в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Это можно сделать онлайн через сайт Роспотребнадзора или отправить обращение по почте.
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