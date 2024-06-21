Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века
Регулярный полив - обязательное условие для пышного цветения гортензий
Ветеринары рассказали, как узнать, что у кошки проблемы с суставами
iScience: жара упрощает речи политиков, установили учёные
Автоэксперт объяснил, для чего нужно делать "прожарку" мотора
Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт
Аренда комнат в Сочи подорожала на 35% с начала года
Индия разработает систему высшего образования, ориентированную на исследования
Родион Газманов рассказал о токсичной благотворительности
Потребители жалуются на навязывание дополнительных страховых услуг при оплате ЖКУ в отделениях почты Волгоградской области

Жители Волгоградской области столкнулись с навязыванием страховых услуг на почте

1:31
Страхование

Многие жители Волгоградской области предпочитают оплачивать жилищно-коммунальные услуги в почтовых отделениях. Однако в последнее время сотрудники почты начали активно предлагать клиентам заключить дополнительные договоры страхования, что вызывает вопросы у потребителей.

Жители Волгоградской области столкнулись с навязыванием страховых услуг на почте
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Представители почтовых отделений подтверждают, что их сотрудники обязаны предлагать клиентам услугу страхования имущества, но решение о её приобретении принимает исключительно сам клиент. Отказ от страховки не может быть причиной для отказа в приёме платежей за коммунальные услуги.

Закон "О защите прав потребителей" гарантирует гражданам право отказаться от приобретения дополнительных товаров или услуг при покупке основного товара или услуги. В данном случае оплата коммунальных услуг является основной услугой, а страхование — дополнительной.

Если договор страхования был заключён, потребитель имеет право расторгнуть его в течение 14 дней и получить обратно оплаченную страховую премию, при условии, что страховой случай не наступил.

Если сотрудники почты отказываются принимать оплату коммунальных услуг из-за отказа клиента заключать договор страхования, потребитель может подать жалобу в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Это можно сделать онлайн через сайт Роспотребнадзора или отправить обращение по почте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Последние материалы
Родион Газманов рассказал о токсичной благотворительности
Ольга Шукшина поддержала Чулпан Хаматову после её увольнения из театра в Риге
Георгий Вицин был на 21 год старше своего героя из "Женитьбы Бальзаминова"
Мясо для Ивана Грозного готовили татарские повара из Казани
Россиянин делится раздражающими аспектами жизни в США
Расходы страховых компаний удвоятся из-за стихийных бедствий
Средиземноморская диета защищает от ухудшения памяти
Северный морской путь станет главным транспортным коридором для Камчатки
Heilpraxisnet.de: из-за каких продуктов тело может начать неприятно пахнуть?
Учёные обнаружили у шмелей способность мыслить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников