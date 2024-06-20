"Не хотят считать себя пожилыми": Минтруда предложило отменить понятие "пенсионер по старости"

Пенсионеров по старости могут переименовать в "пенсионеров по возрасту"

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Парламентарии планируют предложить замену термина "пенсионер по старости" на "пенсионер по возрасту" в законодательстве. Такое предложение было озвучено на заседании Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, состоявшемся 19 июня, сообщает "Парламентская газета".

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Член комитета Татьяна Ларионова отметила, что многие пожилые люди не хотят считать себя пожилыми, особенно сразу после выхода на пенсию. Поэтому она предложила изменить термин на "пенсионер по возрасту", подчеркнув, что это окажет положительное социальное влияние.

Замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов пояснил, что текущее понятие "пенсионер по возрасту" имеет филологические основания. Однако он подчеркнул, что если депутаты поддержат инициативу, она не потребует финансовых затрат.

"Мы сами выйдем с этой инициативой, у нас много подобных переименований, и они не влекут за собой затрат", — подтвердила председатель комитета Нина Останина.

Страховая пенсия по старости является самым распространенным видом пенсии в России, получаемым более чем 30 миллионами россиян. Она назначается независимо от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать.

Ранее стало известно, когда Госдума начнёт рассматривать "закон Путина" об индексации пенсий работающим пенсионерам.