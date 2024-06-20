"Это его решение": Госдума начнёт рассматривать "закон Путина" на следующей неделе

Володин назвал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам "законом Путина"

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что на следующей неделе будет рассмотрен проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Начнём рассматривать закон Путина на будущей неделе. Это его инициатива," — заявил Володин в четверг на пленарном заседании.

Он отметил, что фракция "Единая Россия" подготовила законодательную поправку в соответствии с поручением президента, озвученным на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, касающимся индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее Володин призвал думские фракции не спорить об авторстве предложения вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, предложив называть эту законодательную инициативу "законом Путина".

В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с февраля следующего года.

Путин также добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться как для тех, кто уже вышел на пенсию, так и для тех, кто продолжает работать. Президент подчеркнул, что вопрос индексации "затрагивает миллионы граждан и назрел". По словам главы государства, сегодня у России "есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей".

"Прошу партию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию," — сказал Путин.

Ранее стало известно, как индексация пенсий работающим пенсионерам отразится на бюджете РФ.