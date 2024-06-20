"Это его решение": Госдума начнёт рассматривать "закон Путина" на следующей неделе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что на следующей неделе будет рассмотрен проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Начнём рассматривать закон Путина на будущей неделе. Это его инициатива," — заявил Володин в четверг на пленарном заседании.
Он отметил, что фракция "Единая Россия" подготовила законодательную поправку в соответствии с поручением президента, озвученным на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, касающимся индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ранее Володин призвал думские фракции не спорить об авторстве предложения вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, предложив называть эту законодательную инициативу "законом Путина".
В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с февраля следующего года.
Путин также добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться как для тех, кто уже вышел на пенсию, так и для тех, кто продолжает работать. Президент подчеркнул, что вопрос индексации "затрагивает миллионы граждан и назрел". По словам главы государства, сегодня у России "есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей".
"Прошу партию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию," — сказал Путин.
Ранее стало известно, как индексация пенсий работающим пенсионерам отразится на бюджете РФ.
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