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В России с 1 июля перестанут оформлять полис "Зелёная карта" для поездок по Белоруссии

РСА: с 1 июля 2024 года появятся российские "Синие карты"

1:11
Страхование

Члены бюро "Зелёная карта" Российского союза автостраховщиков (РСА) приняли решение о начале выдачи страховых сертификатов нового образца под названием "Синяя карта" с 1 июля 2024 года. Эти сертификаты будут подтверждать страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Белоруссию.

РСА: с 1 июля 2024 года появятся российские "Синие карты"
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С 1 июля 2024 года оформление сертификатов на бланках "Зелёная карта" будет прекращено, за исключением выдачи дубликатов, предупредили в союзе.

Договоры, заключенные до 1 июля 2024 года на старых бланках, останутся действительными до окончания указанного в них срока страхования. Новые полисы "автогражданки" будут изготавливаться децентрализовано с использованием корпоративных технических средств страховщиков, но по единой форме на листах синего цвета. В перспективе планируется переход на электронное оформление сертификатов, сообщили в РСА.

Ранее ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации авто.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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