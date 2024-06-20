Пешехода сбил электросамокат: что делать и как получить денежную компенсацию

За последние три года количество аварий с участием электросамокатов значительно возросло. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2023 года в России было зарегистрировано почти 26,5 тысяч ДТП с участием электросамокатов. Это связано с растущей популярностью этого вида транспорта и отсутствием регулирования: управление самокатом не требует получения прав или специальных разрешений и доступно подросткам. Банки.ру рассказали, что делать, если вас сбил электросамокат, как привлечь виновника к ответственности и в каких случаях можно получить компенсацию.
С 1 марта 2023 года электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), что приравнивает все инциденты с их участием к дорожно-транспортным происшествиям. За наезд на пешехода водитель электросамоката может нести административную или даже уголовную ответственность в зависимости от тяжести нанесенных повреждений.
Если вас сбил электросамокат, необходимо:
Если виновник ДТП скрылся с места происшествия:
Чтобы защититься от последствий ДТП с электросамокатом, можно оформить несколько страховых полисов:
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Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.