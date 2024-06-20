Пешехода сбил электросамокат: что делать и как получить денежную компенсацию

При наезде электросамоката пешеход имеет право на компенсацию

За последние три года количество аварий с участием электросамокатов значительно возросло. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2023 года в России было зарегистрировано почти 26,5 тысяч ДТП с участием электросамокатов. Это связано с растущей популярностью этого вида транспорта и отсутствием регулирования: управление самокатом не требует получения прав или специальных разрешений и доступно подросткам. Банки.ру рассказали, что делать, если вас сбил электросамокат, как привлечь виновника к ответственности и в каких случаях можно получить компенсацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что делать пешеходу при наезде электросамоката

С 1 марта 2023 года электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), что приравнивает все инциденты с их участием к дорожно-транспортным происшествиям. За наезд на пешехода водитель электросамоката может нести административную или даже уголовную ответственность в зависимости от тяжести нанесенных повреждений.

Если вас сбил электросамокат, необходимо:

Вызвать сотрудников ГИБДД или полиции. Они составят протокол, в котором будут указаны все обстоятельства ДТП и данные участников.

Зафиксировать показания свидетелей в письменном виде.

Рассчитывать на компенсацию всех расходов на лечение, морального вреда и ущерба имуществу.

Если самокатом управлял ребенок, ответственность несут его родители или опекуны.

Если виновник ДТП скрылся с места происшествия:

Вызвать ГИБДД и зафиксировать факт ДТП и травмы.

Передать все имеющиеся сведения о виновнике и запросить данные с камер видеонаблюдения.

Вызвать «Скорую помощь» или обратиться к врачам самостоятельно.

В документах обязательно указать причину травмы для выплаты компенсации через суд.

Как застраховаться от наезда электросамоката

Чтобы защититься от последствий ДТП с электросамокатом, можно оформить несколько страховых полисов:

Страхование от несчастных случаев. Полис включает риски наезда транспортного средства, отравления, обморожения, последствий пожара и других внешних факторов.

Полисы ОМС и ДМС. Подходят для страхования рисков причинения вреда жизни и здоровью.

Ранее эксперты рассказали, по какому полису можно лечить сезонную аллергию.