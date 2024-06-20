Сезонная аллергия: как получить помощь по ОМС и ДМС и когда делать аллергопробы

Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС

3:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тёплое время года часто оказывается трудным периодом для аллергиков. Пыльца растений, новая пища в отпуске, укусы насекомых — все это может вызвать реакцию даже у тех, кто раньше не страдал от аллергии. Банки.ру рассказали, как и когда делать аллергопробы, куда обращаться в случае возникновения аллергии, можно ли получить такую помощь по страховке и сколько стоит лечение без полиса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как и когда делать аллергопробы

Лучший способ борьбы с аллергией — это предотвращение реакции. Если вы заранее позаботитесь о себе, это поможет сохранить здоровье и избежать расходов на лекарства и экстренную медпомощь, например, в путешествии.

Чтобы понять, на что ваш организм может среагировать, необходимо сдать аллергопробы. Список потенциальных аллергенов огромен: пищевые продукты, косметика, животные, пыльца растений, алкоголь, яды насекомых, инсулин, латекс, пыль и домашние клещи, плесень, перья животных, холод, химические чистящие средства.

Для первичной диагностики назначают общий анализ крови, который можно сдать бесплатно по направлению терапевта в государственной поликлинике по ОМС. Терапевт также выдаст направление к аллергологу, который назначит кожные аллергопробы и дополнительные анализы крови.

Кожные аллергопробы рекомендуется делать, когда аллергическая реакция немного спадет, так как при сдаче проб вам будут вводить аллерген, что может усугубить ситуацию. Если у вас аллергия на пыльцу, тест лучше делать вне сезона пыльцы — с октября по декабрь.

Если у вас проявляются симптомы сезонной аллергии (заложенность носа, зуд и покраснение глаз, чихание, отеки, красные пятна на коже), необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Врач составит план диагностики и назначит терапию. Если нет возможности посетить врача лично, можно записаться на онлайн-консультацию.

Помощь при аллергии по ОМС

По ОМС можно сдать два вида аллергопроб: анализ крови на аллергены, определяющий аллергию на растения, шерсть животных и продукты, а также кожные пробы, выявляющие реакцию на лекарства, бытовую химию и косметику.

Лечение аллергии методом АСИТ (аллергенно-специфической иммунотерапии) также доступно бесплатно. АСИТ врач может назначить в период ремиссии. Этот метод помогает организму вырабатывать правильную реакцию на раздражитель и предотвращает развитие более тяжелых симптомов.

Помощь при аллергии по ДМС

По ДМС можно сдать некоторые анализы на аллергены. Программы страхования варьируются в зависимости от компании, но обычно включают кожные пробы с использованием стандартных панелей, исследование уровня общего сывороточного иммуноглобулина E в крови (используемое в диагностике аллергии, когда симптомы неочевидны), а также определение уровня специфических иммуноглобулинов Е, что является самым распространенным методом. Лечение аллергии и индивидуальный подбор терапии обычно не входят в базовую программу ДМС, но могут быть добавлены при необходимости.