Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невеста Григория Лепса предстала в мини-платье и похвасталась кольцом от певца
Мастер фэншуй Горностаева запретила треугольные и ромбовидные зеркала в доме
Делимся рекомендациями по выбору удобрений для кабачков
Юрист объяснил, почему категорически запрещено пререкаться с сотрудником ГАИ
Журналистка Собчак призналась, что ценит Богомолова за интеллект и чувство юмора
Путин заявил о намерении запустить во Вьетнаме газовый проект
В чём польза руколы
Ксения Бородина не разрешила дочери встречаться с новой женой отца
При наезде электросамоката пешеход имеет право на компенсацию
Сезонная аллергия: как получить помощь по ОМС и ДМС и когда делать аллергопробы

Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС

3:24
Страхование

Тёплое время года часто оказывается трудным периодом для аллергиков. Пыльца растений, новая пища в отпуске, укусы насекомых — все это может вызвать реакцию даже у тех, кто раньше не страдал от аллергии. Банки.ру рассказали, как и когда делать аллергопробы, куда обращаться в случае возникновения аллергии, можно ли получить такую помощь по страховке и сколько стоит лечение без полиса.

Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как и когда делать аллергопробы

Лучший способ борьбы с аллергией — это предотвращение реакции. Если вы заранее позаботитесь о себе, это поможет сохранить здоровье и избежать расходов на лекарства и экстренную медпомощь, например, в путешествии.

Чтобы понять, на что ваш организм может среагировать, необходимо сдать аллергопробы. Список потенциальных аллергенов огромен: пищевые продукты, косметика, животные, пыльца растений, алкоголь, яды насекомых, инсулин, латекс, пыль и домашние клещи, плесень, перья животных, холод, химические чистящие средства.

Для первичной диагностики назначают общий анализ крови, который можно сдать бесплатно по направлению терапевта в государственной поликлинике по ОМС. Терапевт также выдаст направление к аллергологу, который назначит кожные аллергопробы и дополнительные анализы крови.

Кожные аллергопробы рекомендуется делать, когда аллергическая реакция немного спадет, так как при сдаче проб вам будут вводить аллерген, что может усугубить ситуацию. Если у вас аллергия на пыльцу, тест лучше делать вне сезона пыльцы — с октября по декабрь.

Если у вас проявляются симптомы сезонной аллергии (заложенность носа, зуд и покраснение глаз, чихание, отеки, красные пятна на коже), необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Врач составит план диагностики и назначит терапию. Если нет возможности посетить врача лично, можно записаться на онлайн-консультацию.

Помощь при аллергии по ОМС

По ОМС можно сдать два вида аллергопроб: анализ крови на аллергены, определяющий аллергию на растения, шерсть животных и продукты, а также кожные пробы, выявляющие реакцию на лекарства, бытовую химию и косметику.

Лечение аллергии методом АСИТ (аллергенно-специфической иммунотерапии) также доступно бесплатно. АСИТ врач может назначить в период ремиссии. Этот метод помогает организму вырабатывать правильную реакцию на раздражитель и предотвращает развитие более тяжелых симптомов.

Помощь при аллергии по ДМС

По ДМС можно сдать некоторые анализы на аллергены. Программы страхования варьируются в зависимости от компании, но обычно включают кожные пробы с использованием стандартных панелей, исследование уровня общего сывороточного иммуноглобулина E в крови (используемое в диагностике аллергии, когда симптомы неочевидны), а также определение уровня специфических иммуноглобулинов Е, что является самым распространенным методом. Лечение аллергии и индивидуальный подбор терапии обычно не входят в базовую программу ДМС, но могут быть добавлены при необходимости.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Северная Корея теперь официально включится в спецоперацию РФ Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей после пребывания на солнце
Организаторы фестиваля Best Music Fest рассказали о пропаганде русской культуры
Лечить сезонную аллергию можно бесплатно по полису ОМС
Как приготовить корж для пирогов из орехов пекан
Июль - время для посадки поздних овощных культур на участке
Виктория Боня заявила о нелюбви 12-летней дочери к публичности
Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам
Анна Калашникова рассказала, что Ольга Бузова увела у неё жениха
Аналитик рассказал о перспективах доллара и евро
Жеглову из "Место встречи изменить нельзя" приписывают слова, которые он не говорил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников