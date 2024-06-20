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"Пребывает в добром здравии": коту Бегемоту из Москвы продлили договор страхования

"Росгосстрах" продлил договор страхования коту Бегемоту из "Булгаковского дома"

1:20
Страхование

Компания "Росгосстрах" возобновила страховой полис для кота Бегемота, который живет в музее-театре "Булгаковский дом" на Большой Садовой улице в Москве.

"Росгосстрах" продлил договор страхования коту Бегемоту из "Булгаковского дома"
Фото: blackmainecoon.com by Tazer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот черный мейн-кун добросовестно исполняет свои обязанности в знаменитом доме с "нехорошей квартирой", радуя посетителей. Страховка для кота включает оперативные онлайн-консультации с ветеринарами и расходы на очное лечение животного в ветклинике, сообщает "Росгосстрах".

В настоящее время Бегемот не нуждается в ветеринарной помощи и находится в добром здравии и хорошем настроении, отметил страховщик.

Несмотря на популярность романа "Мастер и Маргарита", а также фильмов и сериалов по его мотивам, имя черного кота из свиты Воланда не стало распространенным. В "Росгосстрахе" мейн-кун с Большой Садовой — единственный застрахованный с такой кличкой.

Согласно страховому портфелю компании, самыми популярными кличками кошек сегодня являются Буся или Бусинка. На втором месте — традиционный Барсик, на третьем — Муся и Симба. "Классические" Васьки и Василисы занимают лишь четвертую позицию среди "клиентов" компании.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать хорошую страховку для домашнего животного.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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