"Пребывает в добром здравии": коту Бегемоту из Москвы продлили договор страхования

Компания "Росгосстрах" возобновила страховой полис для кота Бегемота, который живет в музее-театре "Булгаковский дом" на Большой Садовой улице в Москве.
Этот черный мейн-кун добросовестно исполняет свои обязанности в знаменитом доме с "нехорошей квартирой", радуя посетителей. Страховка для кота включает оперативные онлайн-консультации с ветеринарами и расходы на очное лечение животного в ветклинике, сообщает "Росгосстрах".
В настоящее время Бегемот не нуждается в ветеринарной помощи и находится в добром здравии и хорошем настроении, отметил страховщик.
Несмотря на популярность романа "Мастер и Маргарита", а также фильмов и сериалов по его мотивам, имя черного кота из свиты Воланда не стало распространенным. В "Росгосстрахе" мейн-кун с Большой Садовой — единственный застрахованный с такой кличкой.
Согласно страховому портфелю компании, самыми популярными кличками кошек сегодня являются Буся или Бусинка. На втором месте — традиционный Барсик, на третьем — Муся и Симба. "Классические" Васьки и Василисы занимают лишь четвертую позицию среди "клиентов" компании.
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Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.