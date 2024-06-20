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Ошибки в загранпаспортах не страхуются: большинство российских страховщиков отказались выплачивать компенсации

Страховые компании не компенсируют туристам убытки из-за ошибок в паспортах

1:15
Страхование

Большинство российских страховых компаний не компенсируют туристам расходы в случае отказа в выезде за границу из-за ошибок в заграничных паспортах. Об этом сообщило издание РБК.

Страховые компании не компенсируют туристам убытки из-за ошибок в паспортах
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно данным издания, причина отказа кроется в отсутствии соответствующего пункта в страховых полисах для выезжающих за рубеж. Эти полисы, которые покупают туристы при оформлении путёвок и туров, не включают компенсацию за ошибки в паспортах.

Среди крупных страховых компаний, отказавшихся признавать ошибки в паспортах страховым случаем, такие как "Ингосстрах", "СберСтрахование", ВСК, "РЕСО-Гарантия", "Согласие", МАКС, "Ренессанс Страхование", "Абсолют Страхование" и "Росгосстрах". Все они пояснили, что подобные ошибки не являются основанием для выплаты компенсаций.

Единственным исключением является компания "Совкомбанк Страхование", которая готова покрыть такие риски, если турист дополнительно оплатит эту опцию. Таким образом, туристам предоставляется возможность минимизировать риски, связанные с ошибками в паспортах, но для этого необходимо приобрести дополнительную страховку.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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