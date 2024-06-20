Тюменская областная дума выделила 1,5 миллиона рублей на полисы ДМС для своих бывших сотрудников

Пенсионеры облдумы Тюмени получат полисы ДМС за счёт бюджета региона

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ушедшие на пенсию сотрудники Тюменской областной думы получат полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), оплаченные из регионального бюджета.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эти полисы позволят бывшим сотрудникам парламента получать медицинские услуги более высокого качества по сравнению с обычными жителями Тюмени, застрахованными по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Информация размещена на сайте государственных закупок.

"Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной думе. Общая стоимость — 1 500 000 рублей. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медпомощи", — говорится в документах закупки.

За счёт областного бюджета застрахованные тюменцы получат приоритетное обслуживание в клиниках, диагностику и лечение на современном оборудовании, разработку индивидуальных медицинских программ. Полисы также покроют стоматологические услуги, консультации узких специалистов, МРТ, лечебный массаж и другие медицинские процедуры.