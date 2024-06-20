Тюменская областная дума выделила 1,5 миллиона рублей на полисы ДМС для своих бывших сотрудников

Ушедшие на пенсию сотрудники Тюменской областной думы получат полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), оплаченные из регионального бюджета.
Эти полисы позволят бывшим сотрудникам парламента получать медицинские услуги более высокого качества по сравнению с обычными жителями Тюмени, застрахованными по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Информация размещена на сайте государственных закупок.
"Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной думе. Общая стоимость — 1 500 000 рублей. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медпомощи", — говорится в документах закупки.
За счёт областного бюджета застрахованные тюменцы получат приоритетное обслуживание в клиниках, диагностику и лечение на современном оборудовании, разработку индивидуальных медицинских программ. Полисы также покроют стоматологические услуги, консультации узких специалистов, МРТ, лечебный массаж и другие медицинские процедуры.
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