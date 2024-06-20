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Специалисты ОМС объяснили, как своевременная диагностика предотвращает острый коронарный синдром

Эксперты ОМС рассказали об особенностях лечения острого коронарного синдрома

2:56
Страхование

Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из ведущих мест среди причин смертности во всем мире. По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильи Баланина, их можно выявить на ранних стадиях при регулярных медицинских осмотрах.

Эксперты ОМС рассказали об особенностях лечения острого коронарного синдрома
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты системы ОМС разъяснили особенности развития острого коронарного синдрома (ОКС), который требует немедленного медицинского вмешательства, а также о возможностях оказания медицинской помощи при этом состоянии.

Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой группу симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острого инфаркта миокарда или вызывать нестабильную стенокардию. Это предварительный диагноз, устанавливаемый врачами в первые часы проявления заболевания.

ОКС указывает на поражение коронарных артерий сердца. При возникновении ОКС пациент должен срочно обратиться к кардиологу для восстановления проходимости коронарных артерий. Первым этапом диагностики является проведение коронарографии.

Специалисты предупреждают, что даже небольшое улучшение состояния не должно стать поводом для отказа от лечения, так как последствия могут быть смертельными.

Внимание следует обратить на следующие симптомы: дискомфорт за грудиной, чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Боль может распространяться в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. Сопутствующими признаками являются потливость, тошнота, боль в животе, одышка, потеря сознания.

При появлении таких симптомов рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь. После купирования болевого синдрома пациенту следует посетить терапевта и кардиолога для дальнейшего обследования. При выявлении патологии пациента госпитализируют.

Все методы диагностики и лечения коронарных артерий доступны бесплатно в рамках базовой программы ОМС, независимо от региона проживания при наличии полиса. Об этом сообщил советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Михаил Пушков.

В настоящее время по всей России действует "Сосудистая программа", включающая эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при ОКС.

Если возникают трудности с получением медицинской помощи, специалисты советуют обращаться в страховую медицинскую организацию, указанную в полисе ОМС. Контактные данные можно найти в самом полисе или на сайте страховой компании. Следует связаться с экспертом контакт-центра и сообщить о проблемах. Представитель страховой компании свяжется с медицинской организацией или органом управления здравоохранением для их решения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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