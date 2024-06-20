Владельцы авто с ДВС выступают против льгот для электромобилей, ожидая их сокращения в ближайшие годы

Владельцы авто с ДВС недовольны льготами для электромобилей

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания выступают против льгот для электромобилей. Об этом сообщают результаты опроса, проведённого Группой Ренессанс страхование, на которые ссылается "Газета.Ru".

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие владельцы авто с ДВС выражают недовольство в связи с введением льгот для электромобилей, и более трети из них считают, что в ближайшие годы количество привилегий для электромобилей сократится. Более половины россиян полагают, что обслуживание электромобиля значительно дороже, чем обслуживание классического автомобиля.

Каждый пятый респондент также считает, что страховка электромобиля обходится дороже. О существующих льготах для владельцев электромобилей знают 40% участников опроса. Из них 74% осведомлены об отсутствии транспортного налога в некоторых регионах, 22% — о бесплатной парковке, а о возмещении части затрат на покупку электромобиля и бесплатном проезде по федеральным платным дорогам знают только 15% и 5% соответственно.

Лишь каждый пятый опрошенный уверен, что льготы от государства мотивируют россиян переходить на электромобили. 30% участников опроса считают, что эти привилегии имеют незначительное влияние на решение о покупке электромобиля, а основное внимание уделяется стоимости и расходам на содержание. 28% респондентов заявили, что льготы оказывают минимальное или вовсе никакого влияния на их решение о покупке. Оставшиеся 21% считают, что только экономическая выгода и развитая инфраструктура, включая достаточное количество зарядных станций, могут побудить людей покупать электромобили.

Более половины опрошенных россиян убеждены, что со временем государство будет сокращать число льгот для владельцев электромобилей. Каждый пятый респондент ожидает сокращения привилегий через 5-10 лет, а 37% уверены, что уменьшение поощрений для покупателей электромобилей произойдёт уже через 3-5 лет.