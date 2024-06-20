Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ветераны России" предложили ограничить возраст для выдачи водительских прав
Леонид Дзюник рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова
Учёные опровергли миф об интеллекте собак
Учёные обнаружили наследственность любви к кофе
Как использовать лимонный сок безопасно для осветления волос
Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях
Чем можно испортить окрошку?
Преимущества ремонтантной клубники перед обычной
Сёмин назвал Англию фаворитом Евро-2024
Как избежать уловок страховых компаний при оформлении ОСАГО: советы и рекомендации

Распространённые уловки страховых компаний при ОСАГО и как их избежать

1:59
Страхование

Центр финансовой экспертизы Роскачества предупреждает о хитростях страховых компаний при оформлении ОСАГО и предлагает решения для защиты прав автовладельцев.

Распространённые уловки страховых компаний при ОСАГО и как их избежать
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Отказ в продаже полиса по надуманной причине

По закону, любой владелец автомобиля имеет право приобрести страховку в день обращения при наличии всех документов. Однако страховые компании могут отказать в продаже полиса, ссылаясь на различные вымышленные причины, например, отсутствие полномочий у сотрудника.

Решение: Центробанк РФ обязывает страховщиков заключать договор ОСАГО с каждым клиентом. В случае отказа можно пригрозить штрафом или обратиться в Центробанк.

Одностороннее прекращение договора

После выплаты по аварии, особенно при полной утрате автомобиля, страховые компании могут прекратить договор без уведомления. Водитель, не зная об этом, может продолжать использовать автомобиль, не имея действующего полиса.

Решение: Проверяйте статус договора после аварии и заключайте новый при необходимости.

Отказ в ремонте

Страховые компании могут отказать в ремонте, утверждая, что у них нет договора с дилером, или направлять на СТО, не способную выполнить ремонт.

Решение: Обращайтесь с жалобой в Центробанк РФ.

Затягивание сроков и уменьшение выплат

Страховщики могут задерживать разбирательство и выплаты по ДТП, чтобы клиент сам сделал ремонт и отказался от выплаты. Также могут предложить небольшую компенсацию до окончания экспертизы с условием отказа от дальнейших претензий.

Решение: Не подписывайте документы, пока сумма выплаты не будет определена.

Обман после экспертизы

После оценки ущерба страховщики могут предложить подписать соглашение с заниженной суммой компенсации.

Решение: Внимательно проверяйте все документы перед подписанием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
"Ветераны России" предложили ограничить возраст для выдачи водительских прав
Леонид Дзюник рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова
Учёные опровергли миф об интеллекте собак
Учёные обнаружили наследственность любви к кофе
Распространённые уловки страховых компаний при ОСАГО и как их избежать
Как использовать лимонный сок безопасно для осветления волос
Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях
Чем можно испортить окрошку?
Преимущества ремонтантной клубники перед обычной
Сёмин назвал Англию фаворитом Евро-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников