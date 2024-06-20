Как избежать уловок страховых компаний при оформлении ОСАГО: советы и рекомендации

Распространённые уловки страховых компаний при ОСАГО и как их избежать

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Центр финансовой экспертизы Роскачества предупреждает о хитростях страховых компаний при оформлении ОСАГО и предлагает решения для защиты прав автовладельцев.

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Отказ в продаже полиса по надуманной причине

По закону, любой владелец автомобиля имеет право приобрести страховку в день обращения при наличии всех документов. Однако страховые компании могут отказать в продаже полиса, ссылаясь на различные вымышленные причины, например, отсутствие полномочий у сотрудника.

Решение: Центробанк РФ обязывает страховщиков заключать договор ОСАГО с каждым клиентом. В случае отказа можно пригрозить штрафом или обратиться в Центробанк.

Одностороннее прекращение договора

После выплаты по аварии, особенно при полной утрате автомобиля, страховые компании могут прекратить договор без уведомления. Водитель, не зная об этом, может продолжать использовать автомобиль, не имея действующего полиса.

Решение: Проверяйте статус договора после аварии и заключайте новый при необходимости.

Отказ в ремонте

Страховые компании могут отказать в ремонте, утверждая, что у них нет договора с дилером, или направлять на СТО, не способную выполнить ремонт.

Решение: Обращайтесь с жалобой в Центробанк РФ.

Затягивание сроков и уменьшение выплат

Страховщики могут задерживать разбирательство и выплаты по ДТП, чтобы клиент сам сделал ремонт и отказался от выплаты. Также могут предложить небольшую компенсацию до окончания экспертизы с условием отказа от дальнейших претензий.

Решение: Не подписывайте документы, пока сумма выплаты не будет определена.

Обман после экспертизы

После оценки ущерба страховщики могут предложить подписать соглашение с заниженной суммой компенсации.

Решение: Внимательно проверяйте все документы перед подписанием.