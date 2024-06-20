Как проверить полис ОСАГО и что делать при аннулировании: советы для автовладельцев

ОСАГО: что делать при аннулировании полиса и как вернуть деньги

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания имеет право расторгнуть договор ОСАГО, если при его заключении были указаны неверные данные. Расторжение договора считается законным, если страхователь действовал умышленно.

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Проверить полис можно на сайте РСА, а также через приложения "ДТП" или "Европротокол". В случае аннулирования полиса виновника, страховщик обязан выплатить компенсацию.

Для расторжения договора ОСАГО нужно подать заявление в страховую компанию о возврате денег. Если полис уже приобретён, его можно проверить на сайте РСА или в офисе страховой компании.

Оформление полиса через интернет предпочтительнее, чем через посредников. Если используются услуги посредника, следует запросить договор сотрудничества со страховой компанией.

Автовладельцы могут обратиться в прокуратуру, РСА или суд для защиты своих прав. Однако сначала рекомендуется обратиться к страховщику с жалобой и копиями документов, подтверждающих правомерность действий автовладельца.