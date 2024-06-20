Как проверить полис ОСАГО и что делать при аннулировании: советы для автовладельцев

Страховая компания имеет право расторгнуть договор ОСАГО, если при его заключении были указаны неверные данные. Расторжение договора считается законным, если страхователь действовал умышленно.
Проверить полис можно на сайте РСА, а также через приложения "ДТП" или "Европротокол". В случае аннулирования полиса виновника, страховщик обязан выплатить компенсацию.
Для расторжения договора ОСАГО нужно подать заявление в страховую компанию о возврате денег. Если полис уже приобретён, его можно проверить на сайте РСА или в офисе страховой компании.
Оформление полиса через интернет предпочтительнее, чем через посредников. Если используются услуги посредника, следует запросить договор сотрудничества со страховой компанией.
Автовладельцы могут обратиться в прокуратуру, РСА или суд для защиты своих прав. Однако сначала рекомендуется обратиться к страховщику с жалобой и копиями документов, подтверждающих правомерность действий автовладельца.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.