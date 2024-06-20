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Как проверить полис ОСАГО и что делать при аннулировании: советы для автовладельцев

ОСАГО: что делать при аннулировании полиса и как вернуть деньги

1:06
Страхование

Страховая компания имеет право расторгнуть договор ОСАГО, если при его заключении были указаны неверные данные. Расторжение договора считается законным, если страхователь действовал умышленно.

ОСАГО: что делать при аннулировании полиса и как вернуть деньги
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Проверить полис можно на сайте РСА, а также через приложения "ДТП" или "Европротокол". В случае аннулирования полиса виновника, страховщик обязан выплатить компенсацию.

Для расторжения договора ОСАГО нужно подать заявление в страховую компанию о возврате денег. Если полис уже приобретён, его можно проверить на сайте РСА или в офисе страховой компании.

Оформление полиса через интернет предпочтительнее, чем через посредников. Если используются услуги посредника, следует запросить договор сотрудничества со страховой компанией.

Автовладельцы могут обратиться в прокуратуру, РСА или суд для защиты своих прав. Однако сначала рекомендуется обратиться к страховщику с жалобой и копиями документов, подтверждающих правомерность действий автовладельца.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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