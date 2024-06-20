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Как защитить себя и своих соседей: важные аспекты страхования гражданской ответственности

Почему страхование ответственности — это спасение от неожиданных расходов

1:43
Страхование

Страхование ответственности защищает от расходов, связанных с повреждением имущества или причинением вреда третьим лицам по вине застрахованного лица.

Почему страхование ответственности — это спасение от неожиданных расходов
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Без добровольного страхового полиса все расходы на возмещение ущерба придётся покрывать самостоятельно.

Это также касается полиса ОСАГО: водитель без страховки не защищён в случае причинения ущерба другим участникам дорожного движения и должен сам оплачивать все расходы на ремонт или возмещение ущерба. ОСАГО защищает только интересы пострадавших сторон, а не самого водителя.

Чаще всего страхуют гражданскую ответственность владельцы квартир.

Полис защищает от различных ситуаций, таких как:

  • Технические недочёты в новой квартире, которые могут повредить имущество соседей.
  • Повреждение имущества соседей арендаторами, что потребует возмещения ущерба из собственных средств.
  • Необходимость покрытия неожиданных расходов, не включённых в страховой полис недвижимости, особенно при наличии ипотеки.
  • В случае несчастных случаев, таких как пожар или затопление, страховой полис компенсирует ущерб, включая отделку, стены, пол, потолок, мебель, бытовую технику и личные вещи.

При определении суммы страхования гражданской ответственности учитываются:

  • Потенциальные риски: например, проживание на верхнем этаже увеличивает риск затопления соседей.
  • Тарифы, которые зависят от характера ответственности и срока действия полиса.
  • Перечень объектов, включённых в полис, включая тип имущества, его местоположение и год постройки.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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