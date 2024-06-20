Как защитить себя и своих соседей: важные аспекты страхования гражданской ответственности

Страхование ответственности защищает от расходов, связанных с повреждением имущества или причинением вреда третьим лицам по вине застрахованного лица.
Без добровольного страхового полиса все расходы на возмещение ущерба придётся покрывать самостоятельно.
Это также касается полиса ОСАГО: водитель без страховки не защищён в случае причинения ущерба другим участникам дорожного движения и должен сам оплачивать все расходы на ремонт или возмещение ущерба. ОСАГО защищает только интересы пострадавших сторон, а не самого водителя.
Чаще всего страхуют гражданскую ответственность владельцы квартир.
Полис защищает от различных ситуаций, таких как:
При определении суммы страхования гражданской ответственности учитываются:
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.