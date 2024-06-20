Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США высоко оценили российский сериал, который чуть не запретили на родине
Как увеличить срок хранения косметики: советы для туши для ресниц
Кола не подходит для очистки унитаза, предупредила эксперт по уборке Харнетт
Полис ДМС: что важно знать перед покупкой медицинской страховки
Учёные ответили, умеют ли лечить кошки
Актриса Дарья Мельникова родила ребёнка от нового мужа
Камчатский краб - король меню ресторанов за границей
На взлом 45% паролей нужно меньше минуты, выяснили в "Лаборатории Касперского"
Зачем рыхлить грунт комнатным растениям
В России могут удвоить лимит выплат по ОСАГО за самостоятельное оформление ДТП без полиции

Страховые компании увеличат выплаты за оформление ДТП без участия полиции

2:37
Страхование

Страховые компании могут увеличить выплаты за самостоятельное оформление ДТП по ОСАГО. Ожидается, что соответствующий закон будет принят Госдумой в ближайшее время. Сегодня прошло первое слушание этой инициативы. Согласно изменениям, лимит страховых выплат увеличится до 20 тысяч рублей без привлечения полиции, что ранее составляло 10 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает aif. ru.

Страховые компании увеличат выплаты за оформление ДТП без участия полиции
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

"Максимальный размер выплат не менялся более пяти лет. В 2014 году размер компенсации увеличился с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а в 2018 году лимит выплат был вновь повышен до 100 тысяч рублей, который с тех пор не менялся. Но в то же время в 2022 году коридор базовых тарифов ОСАГО для большинства категорий автовладельцев был расширен на 26%, что позволило страховым компаниям более точно учитывать риски автовладельцев в условиях роста цен на запчасти. Экономическая ситуация и инфляционный процесс требуют адекватного реагирования на изменение стоимости автозапчастей и ремонта автомобилей. Увеличение лимита выплат соответствует современным реалиям, позволяя водителям оперативно решать проблему возмещения ущерба без участия сотрудников полиции. Кроме того, это решение способствует повышению удобства для граждан", — пояснил Чаплин.

Упрощённая схема оформления ДТП без привлечения полиции не только сэкономит время участников аварий, но и снизит нагрузку на правоохранительные органы. Благодаря новому, увеличенному размеру выплат, автовладельцы смогут покрыть значительную часть расходов на ремонт автомобиля, что способствует быстрому возвращению транспорта в эксплуатацию и повышению доверия ко всей системе страхования.

Водители, видя защиту своих прав и интересов на высоком уровне, будут готовы соблюдать правила дорожного движения и оперативно решать проблемы, связанные с авариями.

Таким образом, нововведение не только улучшит финансовое положение пострадавших, но и поспособствует повышению общей культуры на дорогах, снижая уровень конфликтных ситуаций и управленческих издержек. Это важный шаг на пути модернизации и гуманизации системы транспортного страхования в России, отметил Чаплин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
Ариана Гранде раскрыла причину изменения высоты голоса
Тони Кёртис ощущал себя, как в концлагере на съёмках фильма "В джазе только девушки"
Стилист Токмаков поделилась советами по выбору идеального платья для весны и лета 2024
Страховые компании увеличат выплаты за оформление ДТП без участия полиции
Рыбы применяют физическое насилие для воспитания потомков
20 июня ВС РФ поразили цели в Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях
Авокадо выводит токсины и снижает холестерин
Технолог Румянцева рассказала, как самим приготовить два известных японских десерта
Георгий Милляр в двадцатиградусный мороз спас "Морозко" из воды
Бездомность в Великобритании достигла рекордно высокого уровня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников