В России могут удвоить лимит выплат по ОСАГО за самостоятельное оформление ДТП без полиции

Страховые компании увеличат выплаты за оформление ДТП без участия полиции

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании могут увеличить выплаты за самостоятельное оформление ДТП по ОСАГО. Ожидается, что соответствующий закон будет принят Госдумой в ближайшее время. Сегодня прошло первое слушание этой инициативы. Согласно изменениям, лимит страховых выплат увеличится до 20 тысяч рублей без привлечения полиции, что ранее составляло 10 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает aif. ru.

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"Максимальный размер выплат не менялся более пяти лет. В 2014 году размер компенсации увеличился с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а в 2018 году лимит выплат был вновь повышен до 100 тысяч рублей, который с тех пор не менялся. Но в то же время в 2022 году коридор базовых тарифов ОСАГО для большинства категорий автовладельцев был расширен на 26%, что позволило страховым компаниям более точно учитывать риски автовладельцев в условиях роста цен на запчасти. Экономическая ситуация и инфляционный процесс требуют адекватного реагирования на изменение стоимости автозапчастей и ремонта автомобилей. Увеличение лимита выплат соответствует современным реалиям, позволяя водителям оперативно решать проблему возмещения ущерба без участия сотрудников полиции. Кроме того, это решение способствует повышению удобства для граждан", — пояснил Чаплин.

Упрощённая схема оформления ДТП без привлечения полиции не только сэкономит время участников аварий, но и снизит нагрузку на правоохранительные органы. Благодаря новому, увеличенному размеру выплат, автовладельцы смогут покрыть значительную часть расходов на ремонт автомобиля, что способствует быстрому возвращению транспорта в эксплуатацию и повышению доверия ко всей системе страхования.

Водители, видя защиту своих прав и интересов на высоком уровне, будут готовы соблюдать правила дорожного движения и оперативно решать проблемы, связанные с авариями.

Таким образом, нововведение не только улучшит финансовое положение пострадавших, но и поспособствует повышению общей культуры на дорогах, снижая уровень конфликтных ситуаций и управленческих издержек. Это важный шаг на пути модернизации и гуманизации системы транспортного страхования в России, отметил Чаплин.