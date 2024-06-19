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Подделывала записи: в США медсестра предстанет перед судом за страховое мошенничество

В США медсестру обвинили в страховом мошенничестве

0:52
Страхование

Медицинской сестре из штата Айовы предъявили обвинение в страховом мошенничестве - женщина предоставляла ложную информацию об оказанных услугах. К таким выводам пришло Бюро по расследованию мошенничества Страхового подразделения Айовы.

В США медсестру обвинили в страховом мошенничестве
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно данным расследования, начатого в апреле 2024 года, 35-летняя дипломированная медсестра Аманда Манатт из Маршаллтауна фальсифицировала записи о предоставлении услуг пациентам.

Манатт была арестована 31 мая 2024 года и доставлена в полицейское управление Маршаллтауна. Женщину освободили под залог в размере 5 000 долларов.

Ранее суд приговорил к 19 годам тюрьмы страхового агента из Айовы, похитившего пенсионные накопления клиентов. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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