Платное медицинское страхование: основные преимущества, ограничения и подводные камни при выборе полиса

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Полис ДМС: что важно знать перед покупкой медицинской страховки

1:32
Страхование

На рынке медицинского страхования представлено множество различных программ. Стоимость страхового полиса в основном зависит от личных данных клиента — состояния здоровья, возраста, пола и наличия хронических заболеваний.

Полис ДМС: что важно знать перед покупкой медицинской страховки
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Однако страховые компании, как правило, не покрывают полную стоимость лечения. Даже при срочном и неотложном обращении в медицинский центр, клиенту придётся доплатить от 10 до 50% стоимости всех услуг.

Основное преимущество платного медицинского страхования — это возможность избежать очередей в поликлиниках. Тем не менее, перед оформлением полиса необходимо внимательно изучить условия программы. Даже с ДМС не всегда можно получить медицинскую помощь своевременно: горячие линии часто перегружены, а служба обработки заявок может классифицировать ваше обращение как не экстренное.

Чтобы понять, выгодно ли оформлять страховой полис, следует определить, какие медицинские услуги наиболее актуальны для вас. Например, если вам нужно лечение нескольких зубов, стоматологический полис может оказаться дороже, чем сами процедуры.

Важно отметить, что наличие ДМС придаёт уверенность в получении квалифицированной помощи в случае острого заболевания или сёрьезной травмы.

Таким образом, страхование действительно защищает в экстренных случаях, но не является гарантией проведения полного медицинского обследования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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