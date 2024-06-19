Новые правила отчётности по ОМС: медучреждения будут детально отчитываться по зарплатам сотрудников

ФОМС введёт новый порядок отчётности о зарплате работников медучреждений

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Медицинским учреждениям, предоставляющим услуги за счёт средств ОМС, добавят отчётности. Это связано с необходимостью выполнения майских указов по зарплатам медработников.

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Федеральный фонд ОМС (ФОМС) решил обновить форму и порядок отчётности о заработной плате сотрудников медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. Проект приказа опубликован на портале regulation. gov. ru.

С принятием нового приказа утратит силу действующий аналогичный приказ № 65 от 26 марта 2013 г., с поправками, внесёнными в октябре 2022 г. Документ необходим для контроля за использованием средств ОМС и достижения целевых показателей по зарплатам медработников, установленных майскими указами президента.

В новом приказе планируется детализировать отчётность о среднесписочной численности работников медорганизаций, участвующих в территориальной или базовой программе ОМС, по условиям оказания медицинской помощи. Теперь придётся отчитываться по среднемесячной начисленной зарплате и фонду начисленной заработной платы сотрудников, включая должностные оклады.