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Новые правила отчётности по ОМС: медучреждения будут детально отчитываться по зарплатам сотрудников

ФОМС введёт новый порядок отчётности о зарплате работников медучреждений

1:22
Страхование

Медицинским учреждениям, предоставляющим услуги за счёт средств ОМС, добавят отчётности. Это связано с необходимостью выполнения майских указов по зарплатам медработников.

ФОМС введёт новый порядок отчётности о зарплате работников медучреждений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Федеральный фонд ОМС (ФОМС) решил обновить форму и порядок отчётности о заработной плате сотрудников медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. Проект приказа опубликован на портале regulation. gov. ru.

С принятием нового приказа утратит силу действующий аналогичный приказ № 65 от 26 марта 2013 г., с поправками, внесёнными в октябре 2022 г. Документ необходим для контроля за использованием средств ОМС и достижения целевых показателей по зарплатам медработников, установленных майскими указами президента.

В новом приказе планируется детализировать отчётность о среднесписочной численности работников медорганизаций, участвующих в территориальной или базовой программе ОМС, по условиям оказания медицинской помощи. Теперь придётся отчитываться по среднемесячной начисленной зарплате и фонду начисленной заработной платы сотрудников, включая должностные оклады.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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